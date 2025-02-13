Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО

Согласно данным ведомства, в число партнеров ассоциации входит «Гражданский совет», деятельность которого признана нежелательной в России в ноябре 2023 г. Объединение занимается рекрутингом и поддержкой «Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» (признаны террористическими организациями в РФ), которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.