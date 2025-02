Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО

7 февраля Минюст России включил в перечень нежелательных организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine). 29 января реестр был признан нежелательным Генпрокуратурой РФ. Штаб-квартира организации расположена в Гааге, ее участники под эгидой Совета Европы ведут деятельность, направленную на дестабилизацию социально-политической обстановки в России, говорилось в сообщении ведомства.