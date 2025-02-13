Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО
Генпрокуратура России признала нежелательной работу португальской неправительственной организации (НПО) Associaҫa͂o de russos livres, основанную эмигрантами из РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что основатели НПО открыто выступают против спецоперации и российских властей, а также занимаются сбором средств для вооруженных сил Украины.
Согласно данным ведомства, в число партнеров ассоциации входит «Гражданский совет», деятельность которого признана нежелательной в России в ноябре 2023 г. Объединение занимается рекрутингом и поддержкой «Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» (признаны террористическими организациями в РФ), которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.
7 февраля Минюст России включил в перечень нежелательных организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine). 29 января реестр был признан нежелательным Генпрокуратурой РФ. Штаб-квартира организации расположена в Гааге, ее участники под эгидой Совета Европы ведут деятельность, направленную на дестабилизацию социально-политической обстановки в России, говорилось в сообщении ведомства.