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Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной работу португальской неправительственной организации (НПО) Associaҫa͂o de russos livres, основанную эмигрантами из РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что основатели НПО открыто выступают против спецоперации и российских властей, а также занимаются сбором средств для вооруженных сил Украины.

Согласно данным ведомства, в число партнеров ассоциации входит «Гражданский совет», деятельность которого признана нежелательной в России в ноябре 2023 г. Объединение занимается рекрутингом и поддержкой «Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» (признаны террористическими организациями в РФ), которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева.

7 февраля Минюст России включил в перечень нежелательных организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine). 29 января реестр был признан нежелательным Генпрокуратурой РФ. Штаб-квартира организации расположена в Гааге, ее участники под эгидой Совета Европы ведут деятельность, направленную на дестабилизацию социально-политической обстановки в России, говорилось в сообщении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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