Минюст внес в список нежелательных «Реестр нанесенного Украине ущерба»
Минюст России внес организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) в перечень нежелательных, следует из реестра ведомства.
29 января Генпрокуратура после проведенной проверки признала реестр нежелательным. По данным ведомства, штаб-квартира организации расположена в Гааге. Ее участники под эгидой Совета Европы ведут деятельность по дестабилизации социально-политической обстановки в России.
Реестр был создан Советом Европы для украинцев, предприятий, государственных и муниципальных организаций с целью получения компенсации за ущерб, нанесенный в результате спецоперации на Украине. Он был открыт 2 апреля 2024 г. На сайте организации говорится, что ее создание является важной международной инициативой и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит правосудие и компенсацию для Украины и ее народа.