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Минюст внес в список нежелательных «Реестр нанесенного Украине ущерба»

Ведомости

Минюст России внес организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) в перечень нежелательных, следует из реестра ведомства.

29 января Генпрокуратура после проведенной проверки признала реестр нежелательным. По данным ведомства, штаб-квартира организации расположена в Гааге. Ее участники под эгидой Совета Европы ведут деятельность по дестабилизации социально-политической обстановки в России.

Реестр был создан Советом Европы для украинцев, предприятий, государственных и муниципальных организаций с целью получения компенсации за ущерб, нанесенный в результате спецоперации на Украине. Он был открыт 2 апреля 2024 г. На сайте организации говорится, что ее создание является важной международной инициативой и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит правосудие и компенсацию для Украины и ее народа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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