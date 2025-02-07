Минюст внес в список нежелательных «Реестр нанесенного Украине ущерба»

Реестр был создан Советом Европы для украинцев, предприятий, государственных и муниципальных организаций с целью получения компенсации за ущерб, нанесенный в результате спецоперации на Украине. Он был открыт 2 апреля 2024 г. На сайте организации говорится, что ее создание является важной международной инициативой и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит правосудие и компенсацию для Украины и ее народа.