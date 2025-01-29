Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр нанесенного Украине ущерба»
Организация «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) признана Генпрокуратурой РФ нежелательной после проведенной проверки, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно информации Генпрокуратуры, штаб-квартира реестра находится в Гааге. Участники организации под эгидой Совета Европы ведут деятельность по дестабилизации социально-политической обстановки в России.
Реестр создан Советом Европы для украинских граждан, предприятий, государственных и муниципальных организаций с целью получения компенсации за ущерб, нанесенный в результате специальной военной операции. Реестр был открыт 2 апреля 2024 г.
На сайте организации указано, что создание реестра ущерба, нанесенного Украине, является важной международной инициативой и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит правосудие и компенсацию для Украины и ее народа.
27 января после проверки Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной иностранной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt, «Независимый институт философии»). Организация была создана в 2022 г. российскими деятелями, которые покинули страну по политическим причинам.