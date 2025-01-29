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Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр нанесенного Украине ущерба»

Ведомости

Организация «Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) признана Генпрокуратурой РФ нежелательной после проведенной проверки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации Генпрокуратуры, штаб-квартира реестра находится в Гааге. Участники организации под эгидой Совета Европы ведут деятельность по дестабилизации социально-политической обстановки в России.

Реестр создан Советом Европы для украинских граждан, предприятий, государственных и муниципальных организаций с целью получения компенсации за ущерб, нанесенный в результате специальной военной операции. Реестр был открыт 2 апреля 2024 г.

На сайте организации указано, что создание реестра ущерба, нанесенного Украине, является важной международной инициативой и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит правосудие и компенсацию для Украины и ее народа.

27 января после проверки Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной иностранной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt, «Независимый институт философии»). Организация была создана в 2022 г. российскими деятелями, которые покинули страну по политическим причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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