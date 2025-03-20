Белоусов проверил боевую подготовку Каспийской флотилии
В ходе рабочей поездки в Дагестан министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры и боевую подготовку Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны.
Сообщается, что в ходе совещания Белоусову были представлены доклады главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и введению объектов причального фронта.
Белоусову доложили, что в Каспийске сейчас идет строительство комплекса новых гидротехнических сооружений, которые включают северные и южные оградительные молы общей длиной свыше 2 км, а также причалы и береговую инфраструктуру, предназначенные для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания морских судов.
В ходе инспекции строительства нового здания штаба флотилии Белоусов заявил, что министерство возьмет этот объект под особый контроль, чтобы оформить его «надлежащим образом».
Представитель военно-строительного комплекса Минобороны доложил, что в настоящее время завершается строительство госпиталя, рассчитанного на 150 койко-мест. Ожидается, что работы завершатся уже в мае 2025 г.
11 ноября 2024 г. Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр», где провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне спецоперации и характеру действий противника.