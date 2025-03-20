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Белоусов проверил боевую подготовку Каспийской флотилии

Ведомости

В ходе рабочей поездки в Дагестан министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры и боевую подготовку Каспийской флотилии, сообщили в Минобороны.

Сообщается, что в ходе совещания Белоусову были представлены доклады главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и введению объектов причального фронта.

Белоусову доложили, что в Каспийске сейчас идет строительство комплекса новых гидротехнических сооружений, которые включают северные и южные оградительные молы общей длиной свыше 2 км, а также причалы и береговую инфраструктуру, предназначенные для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания морских судов.

В ходе инспекции строительства нового здания штаба флотилии Белоусов заявил, что министерство возьмет этот объект под особый контроль, чтобы оформить его «надлежащим образом».

Представитель военно-строительного комплекса Минобороны доложил, что в настоящее время завершается строительство госпиталя, рассчитанного на 150 койко-мест. Ожидается, что работы завершатся уже в мае 2025 г.

11 ноября 2024 г. Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр», где провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне спецоперации и характеру действий противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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