Белоусов проверил боевую подготовку Каспийской флотилии

Белоусову доложили, что в Каспийске сейчас идет строительство комплекса новых гидротехнических сооружений, которые включают северные и южные оградительные молы общей длиной свыше 2 км, а также причалы и береговую инфраструктуру, предназначенные для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания морских судов.