NYP: агент ФБР задержан по обвинению в раскрытии секретной информации

По данным газеты, Бума собирался опубликовать книгу о собственной карьере в ФБР. Его взяли под стражу 17 марта перед посадкой на международный рейс. На следующий день агенту предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы спецслужбы и в 2023 г. поделился этими данными с коллегами. Всего Бума распечатал около 130 файлов.