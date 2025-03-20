NYP: агент ФБР задержан по обвинению в раскрытии секретной информации
Агента ФБР Джонатана Бума задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другой страны. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.
По данным газеты, Бума собирался опубликовать книгу о собственной карьере в ФБР. Его взяли под стражу 17 марта перед посадкой на международный рейс. На следующий день агенту предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы спецслужбы и в 2023 г. поделился этими данными с коллегами. Всего Бума распечатал около 130 файлов.
Согласно судебным документам, в черновике книги была информация, которую Бума получил благодаря своему посту спецагента. Эти данные были посвящены расследованию ведомства в отношении программы создания оружия массового поражения другой страны.
1 февраля The Washington Post сообщила, что американская администрация хочет уволить сотрудников ФБР, которые занимались делами в отношении президента США Дональда Трампа. По информации газеты, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей спецслужбы и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, включая тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней.