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NYP: агент ФБР задержан по обвинению в раскрытии секретной информации

Ведомости

Агента ФБР Джонатана Бума задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другой страны. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.

По данным газеты, Бума собирался опубликовать книгу о собственной карьере в ФБР. Его взяли под стражу 17 марта перед посадкой на международный рейс. На следующий день агенту предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы спецслужбы и в 2023 г. поделился этими данными с коллегами. Всего Бума распечатал около 130 файлов.

Согласно судебным документам, в черновике книги была информация, которую Бума получил благодаря своему посту спецагента. Эти данные были посвящены расследованию ведомства в отношении программы создания оружия массового поражения другой страны.

1 февраля The Washington Post сообщила, что американская администрация хочет уволить сотрудников ФБР, которые занимались делами в отношении президента США Дональда Трампа. По информации газеты, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей спецслужбы и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, включая тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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