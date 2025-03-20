Путин примет в Кремле губернатора Костромской области
Президент РФ Владимир Путин 20 марта примет в Кремле губернатора Костромской области Сергея Ситникова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков заявил, что информация о том, как прошла встреча с губернатором, будет предоставлена после ее завершения.
20 марта Путин также проведет в Кремле ряд непубличных рабочих встреч и внутренних совещаний. Пресс-секретарь президента также не исключил, что во второй половине дня у Путина может состояться международный телефонный разговор.
К настоящему времени Путин встретился с восемью из 13 губернаторов, которые осенью 2025 г. должны пойти на новый срок. Сообщается, что практически на всех встречах главы регионов попросили президента поддержать их выдвижение на выборы.
11 марта российский президент провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Губернатор представил Путину доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.