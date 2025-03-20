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Путин примет в Кремле губернатора Костромской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 20 марта примет в Кремле губернатора Костромской области Сергея Ситникова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков заявил, что информация о том, как прошла встреча с губернатором, будет предоставлена после ее завершения.

20 марта Путин также проведет в Кремле ряд непубличных рабочих встреч и внутренних совещаний. Пресс-секретарь президента также не исключил, что во второй половине дня у Путина может состояться международный телефонный разговор.

К настоящему времени Путин встретился с восемью из 13 губернаторов, которые осенью 2025 г. должны пойти на новый срок. Сообщается, что практически на всех встречах главы регионов попросили президента поддержать их выдвижение на выборы.

11 марта российский президент провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Губернатор представил Путину доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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