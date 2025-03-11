Путин провел встречу губернатором Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Цыбульский представил российскому лидеру доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.
В частности, губернатор рассказал, что за указанный период валовый региональный продукт (ВРП) области вырос на 50% – до 834 млрд руб. В 2024 г. доходы бюджета возросли до 98 млрд руб. Объем инвестиций региона на данный момент составляет 120 млрд руб.
Цыбульский рассказал, что Архангельская область сейчас является лидером по проектам в режиме резидентства в Арктической зоне – было привлечено 32 млрд инвестиций и создано 4200 рабочих мест. Область также является пилотным регионом, где были полностью проведены работы по лесоустройству. В 2025 г. ожидается запуск Арктического учебного центра по переподготовке лесопожарных формирований.
По словам Цыбульского, в области переоснащен рыболовный флот и построено пять суперсовременных судов. А на территории старейшего в России судоремонтного завода «Красная кузница» строится четыре пассажирских судна усиленного ледового класса. С прошлого года объём перевозок по Северному морскому пути вырос на 30%, рассказал политик.
За прошедшие пять лет были приведены в нормальное состояние почти 2000 км дорог и 50 мостов, а также в Архангельске проведен капитальный ремонт самого северного в мире разводного моста – Северодвинского.
Губернатор рассказал также, что были модернизированы четыре региональных аэропорта, в том числе построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту «Соловки» Архангельской области. В аэропорте «Котласе» ВПП удлинена до 1800 м, в аэропорту города Вельск – полностью реконструирована.
Было построено также девять школ и 21 детский сад, ещё 6 школ находятся в стадии строительства. Ожидается, что к 2027 г. будет проведен капремонт 120 школ.
С 2020 г. из аварийного жилья переселено 399 000 человек, 27 000 получили новое жилье. В 2024 г. в эксплантацию было введено 453 000 квадратных метров жилья. За время реализации программы «Арктическая ипотека» в Архангельской области было выдано 6617 кредитов, сообщил губернатор.
Цыбульский рассказал, что в 2024 г. Кенозерский национальный парк в Архангельской области был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 2022 г. на территории региона работает центр помощи участникам спецоперации на Украине и их семьям «Вместе мы сильнее», напомнил политик. Также запущена региональная программа кадровой переподготовки участников спецоперации «Защитники. Под крылом Архангела».
10 марта Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Политик доложил президенту о развитии региона. В ходе брифинга 11 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал решение Махонина принять участие в сентябрьских выборах.