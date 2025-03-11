Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин провел встречу губернатором Архангельской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Цыбульский представил российскому лидеру доклад о социально-экономическом развитии региона за последние пять лет.

В частности, губернатор рассказал, что за указанный период валовый региональный продукт (ВРП) области вырос на 50% – до 834 млрд руб. В 2024 г. доходы бюджета возросли до 98 млрд руб. Объем инвестиций региона на данный момент составляет 120 млрд руб.

Цыбульский рассказал, что Архангельская область сейчас является лидером по проектам в режиме резидентства в Арктической зоне – было привлечено 32 млрд инвестиций и создано 4200 рабочих мест. Область также является пилотным регионом, где были полностью проведены работы по лесоустройству. В 2025 г. ожидается запуск Арктического учебного центра по переподготовке лесопожарных формирований.

По словам Цыбульского, в области переоснащен рыболовный флот и построено пять суперсовременных судов. А на территории старейшего в России судоремонтного завода «Красная кузница» строится четыре пассажирских судна усиленного ледового класса. С прошлого года объём перевозок по Северному морскому пути вырос на 30%, рассказал политик.

За прошедшие пять лет были приведены в нормальное состояние почти 2000 км дорог и 50 мостов, а также в Архангельске проведен капитальный ремонт самого северного в мире разводного моста – Северодвинского.

Губернатор рассказал также, что были модернизированы четыре региональных аэропорта, в том числе построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту «Соловки» Архангельской области.  В аэропорте «Котласе» ВПП удлинена до 1800 м, в аэропорту города Вельск – полностью реконструирована.

Было построено также девять школ и 21 детский сад, ещё 6 школ находятся в стадии строительства. Ожидается, что к 2027 г. будет проведен капремонт 120 школ.

С 2020 г. из аварийного жилья переселено 399 000 человек, 27 000 получили новое жилье. В 2024 г. в эксплантацию было введено 453 000 квадратных метров жилья. За время реализации программы «Арктическая ипотека» в Архангельской области было выдано 6617 кредитов, сообщил губернатор.

Цыбульский рассказал, что в 2024 г. Кенозерский национальный парк в Архангельской области был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2022 г. на территории региона работает центр помощи участникам спецоперации на Украине и их семьям «Вместе мы сильнее», напомнил политик. Также запущена региональная программа кадровой переподготовки участников спецоперации «Защитники. Под крылом Архангела».

10 марта Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Политик доложил президенту о развитии региона. В ходе брифинга 11 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал решение Махонина принять участие в сентябрьских выборах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных