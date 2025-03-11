Путин провел встречу губернатором Архангельской области

Цыбульский рассказал, что Архангельская область сейчас является лидером по проектам в режиме резидентства в Арктической зоне – было привлечено 32 млрд инвестиций и создано 4200 рабочих мест. Область также является пилотным регионом, где были полностью проведены работы по лесоустройству. В 2025 г. ожидается запуск Арктического учебного центра по переподготовке лесопожарных формирований.