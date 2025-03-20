Путин направил послание лидеру Сирии
Президент РФ Владимир Путин направил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».
Песков добавил, что подтверждена готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня.
16 марта Дамаск направил в приграничную зону крупное военное подкрепление и боевую технику, а затем сирийская артиллерия открыла огонь по приграничным ливанским городам. В ответ ливанская армия была приведена в режим повышенной боеготовности и усилила свое присутствие на северо-востоке границы.