Путин направил послание лидеру Сирии

16 марта Дамаск направил в приграничную зону крупное военное подкрепление и боевую технику, а затем сирийская артиллерия открыла огонь по приграничным ливанским городам. В ответ ливанская армия была приведена в режим повышенной боеготовности и усилила свое присутствие на северо-востоке границы.