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Приведут ли столкновения на границе Сирии и Ливана к войне

Новый режим в Дамаске обвиняет во всем «Хезболлу»
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
Напряженность на ливано-сирийской границе возросла после свержения Башара Асада в Сирии в декабре 2024 г.
Напряженность на ливано-сирийской границе возросла после свержения Башара Асада в Сирии в декабре 2024 г. / IZZALDEN ALKASEM / Middle East Images via AFP

На ливано-сирийской границе в районе сирийской провинции Хомс с вечера 16 марта не прекращается артиллерийская перестрелка между вооруженными силами нового режима Сирии с одной стороны и ливанской армией и подразделениями шиитского движения «Хезболла» – с другой. С начала боев погибло восемь человек с обеих сторон, из которых четверо – сирийцы, по меньшей мере 13 человек получили ранения, передает Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR).

Поводом для эскалации якобы стали похищение 16 марта трех сотрудников сирийского минобороны на ливано-сирийской границе и последующая их казнь на территории Ливана, передает официальное сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление оборонного ведомства. Сирийское минобороны в этом инциденте обвинило «Хезболлу» и пообещало принять ответные меры против движения. В ответном заявлении группировка отвергла какую-либо причастность к столкновениям с сирийскими силами безопасности.

Как сообщает SOHR со ссылкой на источники, пограничные столкновения могли произойти из-за потасовки между сирийскими военными и представителями ливанских племен на границе, после чего ливанцы заманили трех сирийцев на свою территорию, где их и убили. Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что трое сирийских солдат первыми пересекли ливанскую территорию и были убиты вооруженными представителями племен на северо-востоке Ливана, которые опасались нападения с их стороны. Позже ливанская армия передала властям Сирии тела погибших сирийцев.

Как бы то ни было, вечером 16 марта Дамаск направил в приграничную зону крупное военное подкрепление и боевую технику, а затем сирийская артиллерия открыла огонь по приграничным ливанским городам. В ответ ливанская армия была приведена в режим повышенной боеготовности и усилила свое присутствие на северо-востоке границы, передает Международная ливанская радиовещательная корпорация (LBCI). В то же время представители армии Ливана сообщили о нанесении ответных ударов по огневым точкам противника и проведении «интенсивных контактов» с сирийским руководством для деэскалации.

Сирийско-ливанский конфликт произошел на фоне недавнего восстания и последующей резни джихадистами (из состава сил нового режима) местных алавитов на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус, недовольных дискриминационной политикой новых властей. В ходе столкновения с правительственными силами, по разным оценкам, погибло несколько тысяч человек.

В настоящее время «Хезболла» не в состоянии оказать помощь противникам нынешних властей в Сирии, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, для начала полномасштабной войны с сирийскими войсками группировке понадобится как минимум 20 000 хорошо вооруженных и подготовленных бойцов, чего она не может предоставить после недавней войны с Израилем. К тому же, продолжает эксперт, Израиль уничтожил многие пограничные переходы и мосты, ведущие в Сирию.

Это не первое серьезное военное столкновение на ливано-сирийской границе после захвата власти сирийской оппозицией во главе с лидером группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмедом аш-Шараа в декабре 2024 г. До свержения Башара Асада «Хезболла» была одним из ключевых его союзников в период гражданской войны в Сирии. В середине января «Хезболла» совместно с противниками новых властей в Сирии совершили вооруженное нападение на боевиков ХТШ на западе Хомса, в результате которого погибло, по разным оценкам, до 35 сторонников аш-Шараа.

В приграничных районах Сирии и Ливана, вероятно, произошла непреднамеренная эскалация, учитывая в целом высокий уровень конфликтогенности, полагает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По его мнению, на самом деле в этих странах никто не хочет конфликта: «Хезболла» еще не восстановилась после недавней войны с Израилем и пока вряд ли готова к ведению боевых действий, а у нового сирийского руководства есть другие приоритеты в сфере безопасности. Бочаров исключает причастность Ирана к ливано-сирийскому конфликту. По его мнению, Иран, скорее всего, уже «списал» Сирию и больше за нее не держится из-за невозможности вернуть Асада к власти.

Сирийцы могли по ошибке оказаться на территории Ливана как раз в районе проживания шиитских общин, предположил Сухов. До сих пор граница между Сирией и Ливаном не демаркирована и есть участки территорий, где одна семья живет на одной стороне границы, а обрабатывает землю на другой, объясняет эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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