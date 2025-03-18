Приведут ли столкновения на границе Сирии и Ливана к войне

Приведут ли столкновения на границе Сирии и Ливана к войнеНовый режим в Дамаске обвиняет во всем «Хезболлу»
На ливано-сирийской границе в районе сирийской провинции Хомс с вечера 16 марта не прекращается артиллерийская перестрелка между вооруженными силами нового режима Сирии с одной стороны и ливанской армией и подразделениями шиитского движения «Хезболла» – с другой. С начала боев погибло восемь человек с обеих сторон, из которых четверо – сирийцы, по меньшей мере 13 человек получили ранения, передает Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR).
Поводом для эскалации якобы стали похищение 16 марта трех сотрудников сирийского минобороны на ливано-сирийской границе и последующая их казнь на территории Ливана, передает официальное сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление оборонного ведомства. Сирийское минобороны в этом инциденте обвинило «Хезболлу» и пообещало принять ответные меры против движения. В ответном заявлении группировка отвергла какую-либо причастность к столкновениям с сирийскими силами безопасности.
Как сообщает SOHR со ссылкой на источники, пограничные столкновения могли произойти из-за потасовки между сирийскими военными и представителями ливанских племен на границе, после чего ливанцы заманили трех сирийцев на свою территорию, где их и убили. Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что трое сирийских солдат первыми пересекли ливанскую территорию и были убиты вооруженными представителями племен на северо-востоке Ливана, которые опасались нападения с их стороны. Позже ливанская армия передала властям Сирии тела погибших сирийцев.
Как бы то ни было, вечером 16 марта Дамаск направил в приграничную зону крупное военное подкрепление и боевую технику, а затем сирийская артиллерия открыла огонь по приграничным ливанским городам. В ответ ливанская армия была приведена в режим повышенной боеготовности и усилила свое присутствие на северо-востоке границы, передает Международная ливанская радиовещательная корпорация (LBCI). В то же время представители армии Ливана сообщили о нанесении ответных ударов по огневым точкам противника и проведении «интенсивных контактов» с сирийским руководством для деэскалации.
Сирийско-ливанский конфликт произошел на фоне недавнего восстания и последующей резни джихадистами (из состава сил нового режима) местных алавитов на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус, недовольных дискриминационной политикой новых властей. В ходе столкновения с правительственными силами, по разным оценкам, погибло несколько тысяч человек.
В настоящее время «Хезболла» не в состоянии оказать помощь противникам нынешних властей в Сирии, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, для начала полномасштабной войны с сирийскими войсками группировке понадобится как минимум 20 000 хорошо вооруженных и подготовленных бойцов, чего она не может предоставить после недавней войны с Израилем. К тому же, продолжает эксперт, Израиль уничтожил многие пограничные переходы и мосты, ведущие в Сирию.
Это не первое серьезное военное столкновение на ливано-сирийской границе после захвата власти сирийской оппозицией во главе с лидером группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам»
В приграничных районах Сирии и Ливана, вероятно, произошла непреднамеренная эскалация, учитывая в целом высокий уровень конфликтогенности, полагает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По его мнению, на самом деле в этих странах никто не хочет конфликта: «Хезболла» еще не восстановилась после недавней войны с Израилем и пока вряд ли готова к ведению боевых действий, а у нового сирийского руководства есть другие приоритеты в сфере безопасности. Бочаров исключает причастность Ирана к ливано-сирийскому конфликту. По его мнению, Иран, скорее всего, уже «списал» Сирию и больше за нее не держится из-за невозможности вернуть Асада к власти.
Сирийцы могли по ошибке оказаться на территории Ливана как раз в районе проживания шиитских общин, предположил Сухов. До сих пор граница между Сирией и Ливаном не демаркирована и есть участки территорий, где одна семья живет на одной стороне границы, а обрабатывает землю на другой, объясняет эксперт.