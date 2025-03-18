Приведут ли столкновения на границе Сирии и Ливана к войне

В приграничных районах Сирии и Ливана, вероятно, произошла непреднамеренная эскалация, учитывая в целом высокий уровень конфликтогенности, полагает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. По его мнению, на самом деле в этих странах никто не хочет конфликта: «Хезболла» еще не восстановилась после недавней войны с Израилем и пока вряд ли готова к ведению боевых действий, а у нового сирийского руководства есть другие приоритеты в сфере безопасности. Бочаров исключает причастность Ирана к ливано-сирийскому конфликту. По его мнению, Иран, скорее всего, уже «списал» Сирию и больше за нее не держится из-за невозможности вернуть Асада к власти.