Что означает декларация аш-Шараа для Сирии

Что означает декларация аш-Шараа для СирииСирийские курды выступили резко против конституции переходного периода
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поздно вечером 13 марта, спустя почти неделю после начала жестокого подавления восстания алавитов, подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как предполагается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать в течение пяти лет.
Конституционная декларация аш-Шараа заменила действовавшую с 2012 г. и отмененную в конце января 2025 г. конституцию свергнутого в конце прошлого года президента Башара Асада.
Однако положения основного закона, подписанного временным главой Сирии, уже вызвали резкую критику со стороны подконтрольной курдским формированиям автономии на северо-востоке страны. Политическая структура автономного региона – Сирийский демократический совет (СДС) 14 марта заявила, что документ фактически закрепляет центральное правление и «дает исполнительной власти абсолютные полномочия», ограничивает политическую деятельность, запрещает формирование партий. Заявление опубликовано в соцсети Х. В нем СДС подчеркивает, что принятый документ «воспроизводит авторитаризм в новой форме» и призывает к «полной переформулировке» подписанной декларации.
В отличие от прежнего политического режима, где Асад и его партия «Баас» монополизировали власть на протяжении полувека, декларация аш-Шараа, вводит принцип разделения власти, независимый парламент и судебную систему. Принцип арабского национализма, проводником которого являлась партия «Баас», исключен из основного закона страны. Кроме того, документом устанавливается гражданское государство, верховенство закона и закрепляется защита прав человека. Все это делает ее куда более демократичной, чем была конституция 2012 г.
Эти два документа также отличаются по объему – в новой декларации аш-Шараа 50 статей против 157, которые содержала конституция Асада.
Помимо разделения ветвей власти, утвержденный временным президентом документ закрепляет ряд важных постулатов с намеком на большую гарантию свобод. Так, в нем прямо прописан запрет на монополизацию власти в стране. Помимо этого в статье 9 закреплено формирование профессиональной армии, что исключает существование на территории страны частных военных формирований (в отличие от проасадовских ополчений времен гражданской войны).
Но есть и сходства с конституцией времен Асада. Это сильная президентская власть с дополнительным элементом в виде верховного совета, который контролирует избрание 2\3 народного собрания (парламента). Таким образом, в декларации закреплены максимально широкие полномочия сирийского президента, а также принцип централизации контроля над судами (ст. 47) – судей конституционного суда назначает президент.
Декларация аш-Шараа формально признает культурное разнообразие, но ключевой ее особенностью является исламская юриспруденция как источник законодательства. Также в статье 3 закреплена религиозная принадлежность президента – ислам. Это условие ограничивает участие христиан, алавитов, друзов и проч. в борьбе за президентское кресло. Документ также прямо запрещает призывы к сепаратизму, на что особенно негативно могут отреагировать сирийские курды, контролирующие с 2012 г. около четверти территории страны.
Подписание декларации почти совпало по времени с военной операцией против алавитов – вооруженных формирований в провинциях Латакия и Тартус. Подавление восстания алавитов (приравненная к шиизму этнорелигиозная группа), на которых в свое время опирался режим Асада, началось 5 марта. В начале гражданской войны алавиты составляли около 15% населения Сирии или 2 млн человек. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), к 13 марта за неделю боев в провинциях Латакия и Тартус было убито около 1500 мирных жителей.
По словам старшего научного сотрудника Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, представляемая в конституционной декларации аш-Шараа новая политическая система авторитарна и построена по принципу «легитимного контроля». Примерно, как в Катаре, но жестче, добавляет он. По его мнению, несмотря на формальные признаки либерализации власти, вряд ли документ можно назвать более демократичным, скорее власть здесь более централизована.
«Аш-Шараа фактически создал демократическую автократию, где реальная власть сосредоточена в руках небольшой группы людей. В такой ситуации у него даже не возникнет необходимости фальсифицировать выборы в парламент», – отмечает эксперт.
Сухов отмечает в декларации сходство с конституциями Египта и Туниса после революций 2011 г.
Относительно элементов исламского права в новом переходном документе эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов замечает, что они прописаны не так явно, как в конституции Египта, где ислам прямо признается государственной религией. «Если аш-Шараа захочет последовательно внедрять шариатские нормы, используя ст. 2 декларации, вряд ли что-то ему помешает», – говорит Семенов.
В конституционной декларации аш-Шараа также есть элементы, сближающие ее с нормами монархий Персидского залива, замечает Сухов. По его мнению, во многом скопирована правовая модель Катара, но с более жесткой вертикалью президентской власти: «Назначенный временным лидером страны Верховный комитет контролирует также две трети парламента страны». По мнению Сухова, таким образом Аш-Шараа обеспечил себе полный контроль над всей системой власти, даже не создавая доминирующую партию.