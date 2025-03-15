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Что означает декларация аш-Шараа для Сирии

Сирийские курды выступили резко против конституции переходного периода
Илья Лакстыгал
Anadolu via Reuters Connect
Anadolu via Reuters Connect

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поздно вечером 13 марта, спустя почти неделю после начала жестокого подавления восстания алавитов, подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как предполагается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать в течение пяти лет.  

Конституционная декларация аш-Шараа заменила действовавшую с 2012 г. и отмененную в конце января 2025 г. конституцию свергнутого в конце прошлого года президента Башара Асада. 

Однако положения основного закона, подписанного временным главой Сирии, уже вызвали резкую критику со стороны подконтрольной курдским формированиям автономии на северо-востоке страны. Политическая структура автономного региона – Сирийский демократический совет (СДС) 14 марта заявила, что документ фактически закрепляет центральное правление и «дает исполнительной власти абсолютные полномочия», ограничивает политическую деятельность, запрещает формирование партий. Заявление опубликовано в соцсети Х. В нем СДС подчеркивает, что принятый  документ «воспроизводит авторитаризм в новой форме» и призывает к «полной переформулировке» подписанной декларации. 

В отличие от прежнего политического режима, где Асад и его партия «Баас» монополизировали власть на протяжении полувека, декларация аш-Шараа, вводит принцип разделения власти, независимый парламент и судебную систему. Принцип арабского национализма, проводником которого являлась партия «Баас», исключен из основного закона страны. Кроме того, документом устанавливается гражданское государство, верховенство закона и закрепляется защита прав человека. Все это делает ее куда более демократичной, чем была конституция 2012 г.  

Эти два документа также отличаются по объему – в новой декларации аш-Шараа 50 статей против 157, которые содержала конституция Асада.  

Помимо разделения ветвей власти, утвержденный временным президентом документ закрепляет ряд важных постулатов с намеком на большую гарантию свобод. Так, в нем прямо прописан запрет на монополизацию власти в стране. Помимо этого в статье 9 закреплено формирование профессиональной армии, что исключает существование на территории страны частных военных формирований (в отличие от проасадовских ополчений времен гражданской войны).  

Но есть и сходства с конституцией времен Асада. Это сильная президентская власть с дополнительным элементом в виде верховного совета, который контролирует избрание 2\3 народного собрания (парламента). Таким образом, в декларации закреплены максимально широкие полномочия сирийского президента, а также принцип централизации контроля над судами (ст. 47) – судей конституционного суда назначает президент. 

Декларация аш-Шараа формально признает культурное разнообразие, но ключевой ее особенностью является исламская юриспруденция как источник законодательства. Также в статье 3 закреплена религиозная принадлежность президента – ислам. Это условие ограничивает участие христиан, алавитов, друзов и проч. в борьбе за президентское кресло. Документ также прямо запрещает призывы к сепаратизму, на что особенно негативно могут отреагировать сирийские курды, контролирующие с 2012 г. около четверти территории страны.  

Подписание декларации почти совпало по времени с военной операцией против алавитов – вооруженных формирований в провинциях Латакия и Тартус. Подавление восстания алавитов (приравненная к шиизму этнорелигиозная группа), на которых в свое время опирался режим Асада, началось 5 марта. В начале гражданской войны алавиты составляли около 15% населения Сирии или 2 млн человек. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), к 13 марта за неделю боев в провинциях Латакия и Тартус было убито около 1500 мирных жителей. 

По словам старшего научного сотрудника Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, представляемая в конституционной декларации аш-Шараа новая политическая система авторитарна и построена по принципу «легитимного контроля». Примерно, как в Катаре, но жестче, добавляет он. По его мнению, несмотря на формальные признаки либерализации власти, вряд ли документ можно назвать более демократичным, скорее власть здесь более централизована.  

«Аш-Шараа фактически создал демократическую автократию, где реальная власть сосредоточена в руках небольшой группы людей. В такой ситуации у него даже не возникнет необходимости фальсифицировать выборы в парламент», – отмечает эксперт. 

Сухов отмечает в декларации сходство с конституциями Египта и Туниса после революций 2011 г.

Относительно элементов исламского права в новом переходном документе эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов замечает, что они прописаны не так явно, как в конституции Египта, где ислам прямо признается государственной религией. «Если аш-Шараа захочет последовательно внедрять шариатские нормы, используя ст. 2 декларации, вряд ли что-то ему помешает», – говорит Семенов. 

В конституционной декларации аш-Шараа также есть элементы, сближающие ее с нормами монархий Персидского залива, замечает Сухов. По его мнению, во многом скопирована правовая модель Катара, но с более жесткой вертикалью президентской власти: «Назначенный временным лидером страны Верховный комитет контролирует также две трети парламента страны». По мнению Сухова, таким образом Аш-Шараа обеспечил себе полный контроль над всей системой власти, даже не создавая доминирующую партию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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