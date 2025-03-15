Что означает декларация аш-Шараа для Сирии

Подписание декларации почти совпало по времени с военной операцией против алавитов – вооруженных формирований в провинциях Латакия и Тартус. Подавление восстания алавитов (приравненная к шиизму этнорелигиозная группа), на которых в свое время опирался режим Асада, началось 5 марта. В начале гражданской войны алавиты составляли около 15% населения Сирии или 2 млн человек. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории прав человека (SOHR), к 13 марта за неделю боев в провинциях Латакия и Тартус было убито около 1500 мирных жителей.