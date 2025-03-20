Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине
Венгрия вновь заблокировала итоговый документ стран Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины, сообщает издание Euractiv.
Итоговый документ поддержали все страны, за исключением Венгрии.
В связи с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, в котором раскритиковал ЕС за то, что его страны-участницы игнорируют позицию Венгрии относительно украинского конфликта.
«Союз изолирован, а Венгрия – нет», – сказал Орбан.
20 и 21 марта в Брюсселе пройдет саммит стран Евросоюза. Ожидается, что основными темами для обсуждения станут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет, оборона и конфликт на Украине.
6 марта в Брюсселе состоялся саммит ЕС, в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом.