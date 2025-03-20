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Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине

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Венгрия вновь заблокировала итоговый документ стран Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины, сообщает издание Euractiv.

Итоговый документ поддержали все страны, за исключением Венгрии.

В связи с этим  премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, в котором раскритиковал ЕС за то, что его страны-участницы игнорируют позицию Венгрии относительно украинского конфликта.

«Союз изолирован, а Венгрия – нет», – сказал Орбан.

20 и 21 марта в Брюсселе пройдет саммит стран Евросоюза. Ожидается, что основными темами для обсуждения станут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет, оборона и конфликт на Украине.

6 марта в Брюсселе состоялся саммит ЕС, в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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