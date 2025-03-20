Лидер Сирии во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок

Отказ аш-Шараа от рукопожатия с Бербок во время ее первого визита в январе вызвал широкий резонанс и был расценен рядом экспертов как признак женоненавистнических взглядов. Тогда президент Сирии все же пожал руку министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро, посетившему Дамаск вместе с Бербок, что лишь усилило общественную дискуссию.