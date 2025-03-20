Лидер Сирии во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок
В ходе второго визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Дамаск временный президент Сирии, лидер группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам»
Отказ аш-Шараа от рукопожатия с Бербок во время ее первого визита в январе вызвал широкий резонанс и был расценен рядом экспертов как признак женоненавистнических взглядов. Тогда президент Сирии все же пожал руку министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро, посетившему Дамаск вместе с Бербок, что лишь усилило общественную дискуссию.
В этот раз аш-Шараа вовсе отказался от рукопожатий, не поприветствовав ни Бербок, ни сопровождавшего ее депутата бундестага Армина Лашета. Однако министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани, напротив, принял немецкую делегацию у входа во дворец и пожал руку главе немецкого МИДа, что может сигнализировать о попытке смягчить напряженность.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Экс-президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
Аш-Шараа ранее был известен как Абу Мухаммед аль-Джулани. Являлся лидером «Хайят Тахрир аш-Шам» – ядра антиасадовской коалиции, захватившей власть в Сирии в декабре 2024 г.