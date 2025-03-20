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Лидер Сирии во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок

Ведомости

В ходе второго визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Дамаск временный президент Сирии, лидер группировки ХТШ – «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа вновь отказался пожать ей руку. Встреча состоялась в конференц-зале президентского дворца, где глава государства ограничился формальным приемом, не сделав ни одного приветственного жеста в сторону немецкой делегации, сообщает телеканал NTV.

Отказ аш-Шараа от рукопожатия с Бербок во время ее первого визита в январе вызвал широкий резонанс и был расценен рядом экспертов как признак женоненавистнических взглядов. Тогда президент Сирии все же пожал руку министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро, посетившему Дамаск вместе с Бербок, что лишь усилило общественную дискуссию.

В этот раз аш-Шараа вовсе отказался от рукопожатий, не поприветствовав ни Бербок, ни сопровождавшего ее депутата бундестага Армина Лашета. Однако министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани, напротив, принял немецкую делегацию у входа во дворец и пожал руку главе немецкого МИДа, что может сигнализировать о попытке смягчить напряженность.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Экс-президент республики Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.

Аш-Шараа ранее был известен как Абу Мухаммед аль-Джулани. Являлся лидером «Хайят Тахрир аш-Шам» – ядра антиасадовской коалиции, захватившей власть в Сирии в декабре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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