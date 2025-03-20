Трамп: США «в ближайшее время» подпишут соглашение с Украиной по металлам
Соединенные Штаты в скором времени заключат соглашение с Украиной по редкоземельным материалам, объявил президент США Дональд Трамп.
«Одна из вещей, которую мы делаем, – это подписание в ближайшее время соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. У них есть огромные запасы редкоземельных элементов, и мы это очень ценим», – заявил Трамп.
Трамп также сообщил, что сегодня подписал указ о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.
Киев и Вашингтон уже некоторое время ведут переговоры о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов на территории Украины. США рассматривают возможность получения доступа к этим ресурсам, но Украина хочет, чтобы договор включал гарантии безопасности.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал на переговоры с лидером США для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до самих переговоров не дошло, поскольку началась перепалка между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским, после чего президент Украины покинул Белый дом.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. США также согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности».