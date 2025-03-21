Красносельский: Тирасполь следит за поставками оружия Кишиневу
Тирасполь следит за поставками оружия Кишиневу, при этом Молдавия не ведет подготовки к нападению на Приднестровье. Об этом глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в беседе с «РИА Новости».
По его словам, когда «вооружается сосед» – это всегда опасно, и Приднестровье обращает внимание на это.
«Следим за теми средствами, которые получает Молдова: оборонительные, наступательные, какие системы, как их можно использовать в реальной ситуации», – сказал Красносельский, добавив, что не может сказать о подготовке Молдавии к конфликту с республикой в настоящее время.
По словам Красносельского, в ситуации, когда кругом боевые действия, каждый, вероятно, в определенной степени обеспокоен своей обороной.
В конце мая 2024 г. лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илон Шор заявлял, что страны Запада поставили в Кишинев вооружений на сумму около $500 млн.