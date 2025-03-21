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Красносельский: Тирасполь следит за поставками оружия Кишиневу

Ведомости

Тирасполь следит за поставками оружия Кишиневу, при этом Молдавия не ведет подготовки к нападению на Приднестровье. Об этом глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в беседе с «РИА Новости».

По его словам, когда «вооружается сосед» – это всегда опасно, и Приднестровье обращает внимание на это.

«Следим за теми средствами, которые получает Молдова: оборонительные, наступательные, какие системы, как их можно использовать в реальной ситуации», – сказал Красносельский, добавив, что не может сказать о подготовке Молдавии к конфликту с республикой в настоящее время.

По словам Красносельского, в ситуации, когда кругом боевые действия, каждый, вероятно, в определенной степени обеспокоен своей обороной.

В конце мая 2024 г. лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илон Шор заявлял, что страны Запада поставили в Кишинев вооружений на сумму около $500 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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