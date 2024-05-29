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Запад предоставил Молдавии вооружения на сумму $500 млн

Об этом заявил молдавский оппозиционный лидер Илон Шор
Нурлан Гасымов
Максим Стулов / Ведомости

Цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию – создать в республике новую площадку для «своих военных игр», заявил 29 мая лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илон Шор в пресс-центре «Россия сегодня». С этой целью, по его словам, страны Запада поставили в Кишинев вооружений на сумму около $500 млн.

«Зачем стране, где проживает порядка 1,8 млн человек, такое количество вооружений? Очевидно, они готовят нашу страну к какой-то авантюре. Запад по отношению к Молдавии ведет себя как хозяйка», – отметил Шор. Политик добавил, что какие-либо предложения американцев в любом случае не будут отвечать интересам Молдавии, а слова госсекретаря «окажутся дешевым фейком».

Блинкен прибыл с однодневным визитом в Кишинев 29 мая, где он проведет переговоры с президентом Майей Санду и премьером Дорином Речаном. Как сообщили в пресс-службе молдавского правительства, в ходе переговоров стороны планируют обсудить «внедрение демократических реформ и продвижение Молдавии по европейскому пути», а также поддержку ее энергетической устойчивости. Это вторая поездка Блинкена в республику на посту госсекретаря – первый раз он посетил молдавскую столицу в марте 2022 г. В преддверии встречи власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны.

В этом году власти Молдавии заложили на оборону около $100 млн или 0,55% от ВВП. Примерно столько же составил оборонный бюджет в прошлом году, тогда рост составил 68% по сравнению с 2022 г. В среднесрочной перспективе правительство планируется довести оборонные расходы до 1% ВВП.

По словам Шора, в случае победы его политического блока на выборах новая власть планирует переориентировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи Молдавии от Запада к России и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Ориентация Молдавии на Евросоюз, подчеркнул политик, привела к стремительному оттоку населения, нищете и росту цен на энергоносители в 10 раз за последние два года. «Евросоюз заставил залезть нашу страну на импортную иглу: около 80% представленных на внутреннем рынке товаров имеют иностранное происхождение. Поэтому у нас нет другого рынка сбыта нашей продукции, кроме ЕАЭС. Только так можно перезапустить экономику Молдавии», – подчеркнул политик.  

Оппозиционный блок «Победа» планирует определиться со своим кандидатом в президенты на втором съезде политобъединения 9 июня в Москве. Выборы запланированы на 20 октября текущего года. В этот день также планируется провести референдум о вступлении Молдавии в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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