Запад предоставил Молдавии вооружения на сумму $500 млн

По словам Шора, в случае победы его политического блока на выборах новая власть планирует переориентировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи Молдавии от Запада к России и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Ориентация Молдавии на Евросоюз, подчеркнул политик, привела к стремительному оттоку населения, нищете и росту цен на энергоносители в 10 раз за последние два года. «Евросоюз заставил залезть нашу страну на импортную иглу: около 80% представленных на внутреннем рынке товаров имеют иностранное происхождение. Поэтому у нас нет другого рынка сбыта нашей продукции, кроме ЕАЭС. Только так можно перезапустить экономику Молдавии», – подчеркнул политик.