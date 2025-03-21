Песков назвал Лаврова гордостью России
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров – гордость страны. Об этом в юбилей дипломата на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Лавров – блестящий дипломат, который делает свою работу филигранно. Сейчас многие поколения молодых специалистов учатся на его примере.
«Это, наверное, предмет для гордости страны. И мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту в его поздравлении с днем рождения Сергея Викторовича», – пояснил Песков.
21 марта глава МИД РФ отмечает свой 75-летний юбилей. В этот день президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда РФ. Президент отметил выдающиеся заслуги министра, его значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России, а также его многолетнюю и плодотворную государственную деятельность.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Лаврова образцом классического дипломата и подчеркнула, что России очень повезло иметь такого министра.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Лавров последовательно отстаивает национальные интересы РФ на международной арене. По его словам, министр способствует развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами на основе принципов равенства и невмешательства во внутренние дела.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Лаврова символом российской дипломатии, человеком, чья жизнь посвящена служению Родине. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что блестящая эрудиция, тонкое чувство юмора и интеллигентность помогают министру успешно справляться с самыми трудными дипломатическими задачами.