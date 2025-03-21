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Песков назвал Лаврова гордостью России

Ведомости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров – гордость страны. Об этом в юбилей дипломата на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Лавров – блестящий дипломат, который делает свою работу филигранно. Сейчас многие поколения молодых специалистов учатся на его примере.

«Это, наверное, предмет для гордости страны. И мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту в его поздравлении с днем рождения Сергея Викторовича», – пояснил Песков.

21 марта глава МИД РФ отмечает свой 75-летний юбилей. В этот день президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда РФ. Президент отметил выдающиеся заслуги министра, его значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России, а также его многолетнюю и плодотворную государственную деятельность.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Лаврова образцом классического дипломата и подчеркнула, что России очень повезло иметь такого министра.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Лавров последовательно отстаивает национальные интересы РФ на международной арене. По его словам, министр способствует развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами на основе принципов равенства и невмешательства во внутренние дела.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Лаврова символом российской дипломатии, человеком, чья жизнь посвящена служению Родине. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что блестящая эрудиция, тонкое чувство юмора и интеллигентность помогают министру успешно справляться с самыми трудными дипломатическими задачами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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