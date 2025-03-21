Песков назвал Лаврова гордостью России

21 марта глава МИД РФ отмечает свой 75-летний юбилей. В этот день президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда РФ. Президент отметил выдающиеся заслуги министра, его значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России, а также его многолетнюю и плодотворную государственную деятельность.