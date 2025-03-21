Кто и как поздравил главного российского дипломата

Кто и как поздравил главного российского дипломатаМинистр иностранных дел Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей
21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей. В этот день президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом святого апостола Андрея Первозванного, спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко назвала его эталоном классического дипломата, а председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что глава российского МИДа последовательно отстаивает национальные интересы России на международной арене. «Ведомости» собрали основные поздравления главного российского дипломата.
Путин в день 75-летия Лаврова подписал указ о награждении министра орденом святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Орден является высшей государственной наградой РФ.
Матвиенко в видеопоздравлении заметила, что давно знает Лаврова по совместной работе и безмерно уважает его. Она назвала министра эталоном классического дипломата и заметила, что он абсолютно по праву уже более 20 лет олицетворяет собою российскую внешнюю политику. Председатель СФ отметила, что в главе российского внешнеполитического ведомства в высшей степени проявлен прирожденный талант дипломата, и добавила, что России очень повезло с Лавровым.
Высокий профессионализм Лаврова, принципиальность и ответственное отношение к делу помогают решать самые сложные задачи и добиваться поставленных целей, заявил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что министр последовательно отстаивает национальные интересы России на международной арене. По его словам, Лавров способствует развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что многолетняя служба Лаврова на должности министра иностранных дел России является ярким примером преданности делу, компетентности и патриотизма. По его мнению, усилия главы МИД РФ в укреплении международных позиций России, защите национальных интересов страны и продвижении принципов справедливости заслуживают глубочайшего уважения. Бастрыкин пожелал Лаврову крепкого здоровья, энергии, новых успехов и достижений в работе.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила глубокую признательность Лаврову за годы плодотворного сотрудничества. Омбудсмен подчеркнула, что более двух десятилетий на посту главы внешнеполитического ведомства он отстаивает суверенитет России, прокладывая путь к справедливому многополярному миру. Блестящая эрудиция и преданность делу, тонкое чувство юмора и интеллигентность помогают министру блестяще решать сложнейшие дипломатические задачи, заметила Москалькова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение удостоить Лаврова ордена великого князя Александра Невского (I степени) за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений. Он выразил особую признательность министру за сотрудничество МИДа с Русской православной церковью и выразил надежду, что взаимодействие сторон будет и дальше способствовать укреплению суверенитета России, сплочению народа, созиданию спокойной и благополучной жизни сограждан.
Лавров по праву является символом российской дипломатии, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал министра опытнейшим дипломатом с глубоким пониманием современных реалий и преданным делу профессионалом, посвятившим жизнь службе на благо Отечества. Лукашенко добавил, что в Белоруссии высоко ценят дружественное отношение Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства, укреплению Союзного государства.
Сотрудники посольства России в Китае отметили, что во многом благодаря усилиям Лаврова отношения между двумя странами достигли небывалой в истории высоты, став образцом доверительного взаимодействия между великими державами и стабилизирующим фактором в международных делах. Дипломаты обратили внимание, что министр широко известен и горячо любим китайским народом.
Российские и зарубежные деятели культуры, политики и журналисты поздравили Лаврова с 75-летием, прочитав его стихотворение «Посольский приказ». В видеопоздравлении участвовали Владимир Машков, Николай Расторгуев, Тина Канделаки, Эдгард Запашный, Вячеслав Фетисов, Ольга Любимова, Сергей Карякин, Денис Мацуев, певица Валерия, Владимир Соловьев, Эмир Кустурица, Карин Кнайсль, Игорь Бутман, Денис Проценко, Валерий Гергиев и Никита Михалков.
Лавров родился 21 марта 1950 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1981 по 1988 г. был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 гг. занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Является министром иностранных дел РФ с 2004 г.