Кто и как поздравил главного российского дипломата

Матвиенко в видеопоздравлении заметила, что давно знает Лаврова по совместной работе и безмерно уважает его. Она назвала министра эталоном классического дипломата и заметила, что он абсолютно по праву уже более 20 лет олицетворяет собою российскую внешнюю политику. Председатель СФ отметила, что в главе российского внешнеполитического ведомства в высшей степени проявлен прирожденный талант дипломата, и добавила, что России очень повезло с Лавровым.