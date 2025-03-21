Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Лавров родился 21 марта 1950 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1981 по 1988 гг. был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 гг. занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Является министром иностранных дел России с 2004 г. Владеет английским, французским и сингальским языками.