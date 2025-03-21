Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного21 марта глава МИД России отмечает 75-летие
Президент России Владимир Путин в день 75-летия министра иностранных дел Сергея Лаврова наградил его орденом святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
Орден является высшей государственной наградой России. Лавров награжден им за выдающиеся заслуги, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
Лавров родился 21 марта 1950 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1981 по 1988 гг. был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 гг. занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Является министром иностранных дел России с 2004 г. Владеет английским, французским и сингальским языками.