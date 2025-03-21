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Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

21 марта глава МИД России отмечает 75-летие
Ведомости

Президент России Владимир Путин в день 75-летия министра иностранных дел Сергея Лаврова наградил его орденом святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Орден является высшей государственной наградой России. Лавров награжден им за выдающиеся заслуги, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Лавров родился 21 марта 1950 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С 1981 по 1988 гг. был первым секретарем, советником и старшим советником в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 гг. занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Является министром иностранных дел России с 2004 г. Владеет английским, французским и сингальским языками. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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