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Матвиенко: Лавров – эталон классического дипломата

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров является эталоном классического дипломата, он олицетворяет собою российскую внешнюю политику, заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, поздравляя главу МИД с 75-летием. Видеопоздравление опубликовано в Telegram-канале СФ.

Матвиенко отметила, что давно знает Лаврова по совместной работе и безмерно уважает его.

«Для меня, как и для многих, он – эталон классического дипломата, что, к большому сожалению, в современном мире уже стало большой редкостью. <…> Человек, который прошел все ступени службы и абсолютно по праву уже более 20 лет буквально олицетворяет собою российскую внешнюю политику», – заявила она.

Председатель СФ обратила внимание на глубокое знание Лавровым отечественной дипломатической школы, его «способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций». Матвиенко подчеркнула, что в ходе наиболее трудных переговоров, какие бы неожиданные повороты или инициативы не были озвучены с другой стороны, Лавров «мгновенно видит их через призму наших национальных интересов», и застать врасплох его невозможно. Она отметила, что в министре в высшей степени проявлен прирожденный талант дипломата и выразила мнение, что России очень повезло с Лавровым.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 г., является выпускником Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Владеет английским, французским и сингальским языками. Является министром иностранных дел России с 2004 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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