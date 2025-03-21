Матвиенко: Лавров – эталон классического дипломата
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров является эталоном классического дипломата, он олицетворяет собою российскую внешнюю политику, заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, поздравляя главу МИД с 75-летием. Видеопоздравление опубликовано в Telegram-канале СФ.
Матвиенко отметила, что давно знает Лаврова по совместной работе и безмерно уважает его.
«Для меня, как и для многих, он – эталон классического дипломата, что, к большому сожалению, в современном мире уже стало большой редкостью. <…> Человек, который прошел все ступени службы и абсолютно по праву уже более 20 лет буквально олицетворяет собою российскую внешнюю политику», – заявила она.
Председатель СФ обратила внимание на глубокое знание Лавровым отечественной дипломатической школы, его «способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций». Матвиенко подчеркнула, что в ходе наиболее трудных переговоров, какие бы неожиданные повороты или инициативы не были озвучены с другой стороны, Лавров «мгновенно видит их через призму наших национальных интересов», и застать врасплох его невозможно. Она отметила, что в министре в высшей степени проявлен прирожденный талант дипломата и выразила мнение, что России очень повезло с Лавровым.
Сергей Лавров родился 21 марта 1950 г., является выпускником Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Владеет английским, французским и сингальским языками. Является министром иностранных дел России с 2004 г.