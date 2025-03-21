Матвиенко: Лавров – эталон классического дипломата

Председатель СФ обратила внимание на глубокое знание Лавровым отечественной дипломатической школы, его «способность к глубокому анализу, проницательность, умение видеть собеседника и предугадывать ход его мыслей, умение найти элегантный выход даже из самых сложных ситуаций». Матвиенко подчеркнула, что в ходе наиболее трудных переговоров, какие бы неожиданные повороты или инициативы не были озвучены с другой стороны, Лавров «мгновенно видит их через призму наших национальных интересов», и застать врасплох его невозможно. Она отметила, что в министре в высшей степени проявлен прирожденный талант дипломата и выразила мнение, что России очень повезло с Лавровым.