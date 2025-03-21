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Тест. Отличаете ли вы стихи политиков и чиновников от русской классики?

21 марта отмечается Международный день поэзии
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Вопрос 1 из 8

Что из этого фрагмент «Слова о полку Игореве» – героического эпоса, который рассказывает о неудачном походе русских князей на половцев в 1185 г. и написан неизвестным автором в конце XII века?

  • Крик орлов доносится из мглы – / Знать, на кости русские скликают / Зверя кровожадные орлы; / Уж лиса на щит червленый брешет, / Стон и скрежет в сумраке ночном… / О Русская земля! / Ты уже за холмом.
  • мы выйдем и падем / как семена дождя / расстрелянным полком / на дикие поля / уже ты за холмом / о русская земля
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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