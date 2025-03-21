Тест. Отличаете ли вы стихи политиков и чиновников от русской классики?21 марта отмечается Международный день поэзии
Вопрос 1 из 8
Что из этого фрагмент «Слова о полку Игореве» – героического эпоса, который рассказывает о неудачном походе русских князей на половцев в 1185 г. и написан неизвестным автором в конце XII века?
- Крик орлов доносится из мглы – / Знать, на кости русские скликают / Зверя кровожадные орлы; / Уж лиса на щит червленый брешет, / Стон и скрежет в сумраке ночном… / О Русская земля! / Ты уже за холмом.
- мы выйдем и падем / как семена дождя / расстрелянным полком / на дикие поля / уже ты за холмом / о русская земля