Президент обсудил с Совбезом повышение эффективности профилактики правонарушений
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеосвязи. Темой для обсуждения стали меры по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан, сообщается на сайте Кремля.
«У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», – сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза.
С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Участие в заседании также приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и др.
22 февраля Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совбеза развитие отношений России с партнерами и государствами на постсоветском пространстве. На заседании выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.