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Президент обсудил с Совбезом повышение эффективности профилактики правонарушений

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеосвязи. Темой для обсуждения стали меры по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан, сообщается на сайте Кремля.

«У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», – сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза.

С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Участие в заседании также приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и др.

22 февраля Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совбеза развитие отношений России с партнерами и государствами на постсоветском пространстве. На заседании выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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