Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ

Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГПрезидент РФ также попросил Лаврова рассказать о его последних зарубежных поездках
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи обсудил с постоянными членами Совета безопасности развитие отношений России с партнерами и государствами на постсоветском пространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На совещании выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Путин попросил Лаврова рассказать о его последних зарубежных поездках.
В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Лавров, Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
22 февраля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни для продолжения консультаций между странами по поводу развития двусторонних отношений. 20 февраля Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия во встрече глав МИД G20. «На полях» G20 российский министр провел ряд двухсторонних встреч, включая переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, министрами иностранных дел Бразилии, Турции, Китая и др. На пресс-конференции по итогам встречи Лавров указал, что российская сторона довольна ее итогами. Он отметил, что разногласия с Западом никуда не исчезли, но «разговор продолжается, что всегда полезно».
18 февраля Лавров принимал участие в переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. Кроме него Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Встреча продолжалась 4,5 часа. 17 февраля глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. На ней Лавров говорил о взаимной заинтересованности стран в укреплении «материального фундамента» отношений в сфере торгово-экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества.