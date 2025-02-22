Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ

22 февраля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни для продолжения консультаций между странами по поводу развития двусторонних отношений. 20 февраля Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия во встрече глав МИД G20. «На полях» G20 российский министр провел ряд двухсторонних встреч, включая переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, министрами иностранных дел Бразилии, Турции, Китая и др. На пресс-конференции по итогам встречи Лавров указал, что российская сторона довольна ее итогами. Он отметил, что разногласия с Западом никуда не исчезли, но «разговор продолжается, что всегда полезно».