Лавров посетит Иран в ближайшие дни

18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск переговоров России и США по урегулированию на Украине не повлияет на сотрудничество страны с Ираном. Он указал, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с Ираном и собирается развивать это сотрудничество, в том числе решать вопросы, связанные с ядерной программой.