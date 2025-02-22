Лавров посетит Иран в ближайшие дни
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«На неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Тегеран», – уточнил Багаи (цитата по ТАСС).
По его словам, визит российского министра направлен на продолжение консультаций между исламской республикой и Россией по поводу развития двусторонних отношений стран и событий в мире и регионе.
18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск переговоров России и США по урегулированию на Украине не повлияет на сотрудничество страны с Ираном. Он указал, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с Ираном и собирается развивать это сотрудничество, в том числе решать вопросы, связанные с ядерной программой.
В тот же день в Эр-Рияде состоялись переговоры американской и российской делегаций. В ходе встречи стороны договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине, а также условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.