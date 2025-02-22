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Лавров посетит Иран в ближайшие дни

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«На неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет в Тегеран», – уточнил Багаи (цитата по ТАСС).

По его словам, визит российского министра направлен на продолжение консультаций между исламской республикой и Россией по поводу развития двусторонних отношений стран и событий в мире и регионе.

18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск переговоров России и США по урегулированию на Украине не повлияет на сотрудничество страны с Ираном. Он указал, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с Ираном и собирается развивать это сотрудничество, в том числе решать вопросы, связанные с ядерной программой.

В тот же день в Эр-Рияде состоялись переговоры американской и российской делегаций. В ходе встречи стороны договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине, а также условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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