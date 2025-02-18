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Песков: переговоры с США не повлияют на сотрудничество России и Ирана

Ведомости

Запуск переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине не повлияет на сотрудничество РФ и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает IRNA.

«Процесс сотрудничества Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с Ираном и собирается всесторонне развивать это сотрудничество, в частности решать вопросы, связанные с ядерной программой.

18 февраля в Эр-Рияде состоятся переговоры американской и российской делегаций. Россию на них представляют глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Ушакова, на встрече с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между странами и обсудить начало возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при его первом президентском сроке. На следующий день Трамп заявил о своем желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение». Президент Ирана Масуд Пезешкиан усомнился в искренности намерений американского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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