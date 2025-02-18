Песков: переговоры с США не повлияют на сотрудничество России и Ирана
Запуск переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине не повлияет на сотрудничество РФ и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает IRNA.
«Процесс сотрудничества Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», – подчеркнул Песков.
Он отметил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям и партнерству с Ираном и собирается всесторонне развивать это сотрудничество, в частности решать вопросы, связанные с ядерной программой.
18 февраля в Эр-Рияде состоятся переговоры американской и российской делегаций. Россию на них представляют глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Ушакова, на встрече с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между странами и обсудить начало возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
4 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при его первом президентском сроке. На следующий день Трамп заявил о своем желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение». Президент Ирана Масуд Пезешкиан усомнился в искренности намерений американского лидера.