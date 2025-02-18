Песков: переговоры с США не повлияют на сотрудничество России и Ирана

18 февраля в Эр-Рияде состоятся переговоры американской и российской делегаций. Россию на них представляют глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Ушакова, на встрече с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между странами и обсудить начало возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.