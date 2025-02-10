Пезешкиан усомнился в искренности намерений Трампа в отношении Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан усомнился в искренности намерений американского лидера Дональда Трампа провести переговоры с Тегераном. Об этом он заявил в ходе празднований, посвященных 46-й годовщине победы Исламской революции, передает Reuters.
«Если бы США искренне стремились к переговорам, почему они ввели против нас санкции?» – отметил Пезешкиан.
4 февраля президент США подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при его первом президентском сроке.
На следующий день Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США указал, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие». Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать американской администрации шанс разрешить конфликты между сторонами дипломатическим путем.