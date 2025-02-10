Пезешкиан усомнился в искренности намерений Трампа в отношении Ирана

На следующий день Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США указал, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие». Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать американской администрации шанс разрешить конфликты между сторонами дипломатическим путем.