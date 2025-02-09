NYP: Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном

5 февраля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать администрации президента США шанс разрешить конфликты между странами дипломатическим путем. При этом собеседник агентства обратил внимание на то, что «Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля» и Иран не согласен с предложением Трампа по переселению жителей сектора Газа. Источник добавил, что переговоры Ирана и США по ядерному соглашению являются отдельным вопросом.