NYP: Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Об этом он сообщил в беседе с New York Post (NYP).
«Я бы хотел заключить с Ираном неядерную сделку. Я бы предпочел это, а не бомбить их», – подчеркнул президент США.
При этом он не стал раскрывать детали возможных переговоров с Ираном.
«Мне не нравится говорить вам о том, что я собираюсь им сказать. Знаете, это некрасиво», – заявил он в беседе с изданием.
5 февраля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать администрации президента США шанс разрешить конфликты между странами дипломатическим путем. При этом собеседник агентства обратил внимание на то, что «Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля» и Иран не согласен с предложением Трампа по переселению жителей сектора Газа. Источник добавил, что переговоры Ирана и США по ядерному соглашению являются отдельным вопросом.
4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при первом президентском сроке американского лидера. 5 февраля Трамп в соцсети Truth Social заявил, что имеет желание заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США отметил, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».