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NYP: Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Об этом он сообщил в беседе с New York Post (NYP).

«Я бы хотел заключить с Ираном неядерную сделку. Я бы предпочел это, а не бомбить их», – подчеркнул президент США.

При этом он не стал раскрывать детали возможных переговоров с Ираном.

«Мне не нравится говорить вам о том, что я собираюсь им сказать. Знаете, это некрасиво», – заявил он в беседе с изданием.

5 февраля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать администрации президента США шанс разрешить конфликты между странами дипломатическим путем. При этом собеседник агентства обратил внимание на то, что «Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля» и Иран не согласен с предложением Трампа по переселению жителей сектора Газа. Источник добавил, что переговоры Ирана и США по ядерному соглашению являются отдельным вопросом.

4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при первом президентском сроке американского лидера. 5 февраля Трамп в соцсети Truth Social заявил, что имеет желание заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США отметил, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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