Лавров и его сербский коллега обсудили американское давление в сфере энергетики

Лавров и его сербский коллега обсудили американское давление в сфере энергетикиСразу после встречи российский министр направился в Саудовскую Аравию к американским визави
В Москве 17 февраля прошла встреча министров иностранных дел России и Сербии Сергея Лаврова и Марко Джурича. На ней российский представитель говорил о взаимной заинтересованности стран в укреплении «материального фундамента» отношений в сфере торгово-экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества. При этом Лавров сообщил и о решении сторон вместе работать в энергетической сфере, где сербскую нефтегазовую компанию Naftna Industrija Srbije («Нефтяная индустрия Сербии», NIS), по его словам, «буквально заставляют отказаться от сотрудничества с российским инвестором».
Речь идет о последствиях американских санкций, введенных в январе 2025 г. еще прежней, демократической администрацией США в отношении этой компании в рамках антироссийского пакета. Ключевыми акционерами NIS являются «Газпром нефть» и «Газпром» (по данным портала Neftegaz.ru, их совокупная доля составляет 56,15%). От NIS американская сторона требует сокращения российской доли до нуля, в ином случае, по данным сайта минфина США, санкции начнут действовать уже с 15 марта.
Сразу после встречи с сербским коллегой Лавров отправился в Саудовскую Аравию, где 18 февраля должна пройти первая встреча российской и американской делегаций по урегулированию украинского конфликта.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вместе с Лавровым с американцами встретится помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков. Он, в свою очередь, позже добавил в интервью «Первому каналу», что в состав делегации может войти и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По данным агентства Reuters, стороны будут обсуждать подготовку саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который может состояться также в Саудовской Аравии. Согласно источникам Reuters, США будут представлены госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником Трампа по ближневосточному урегулированию Стивеном Уиткоффом и советником президента по нацбезопасности Майком Уолтцем.
Пока не известно, будут ли представители России и США во время своих консультаций обсуждать ситуацию вокруг NIS. «Ведомости» направили соответствующий запрос в МИД России. Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина полагает, что это все же частный вопрос, а с юридической точки зрения у России и Сербии есть пространство для маневра – например, возможна реструктуризация компании с целью ухода из-под санкций или отсрочка их введения. При этом пока не очень понятно, как быстро будет – и будет ли в принципе – Трамп ослаблять санкционное давление, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
«Отмена антироссийских санкций в случае достижения соглашений в Эр-Рияде не будет быстрой и тем более тотальной», – уточнил он. Но Энтина полагает, что у Сербии будет шанс смягчить давление на ее компанию со стороны США из-за «позитивных отношений» между президентом страны Александром Вучичем и Трампом. «Важно и то, что в этом вопросе сербы выступают совместно с другим партнером Трампа – премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», – сказала Энтина.