Лавров и его сербский коллега обсудили американское давление в сфере энергетики

Пока не известно, будут ли представители России и США во время своих консультаций обсуждать ситуацию вокруг NIS. «Ведомости» направили соответствующий запрос в МИД России. Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина полагает, что это все же частный вопрос, а с юридической точки зрения у России и Сербии есть пространство для маневра – например, возможна реструктуризация компании с целью ухода из-под санкций или отсрочка их введения. При этом пока не очень понятно, как быстро будет – и будет ли в принципе – Трамп ослаблять санкционное давление, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.