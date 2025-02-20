Лавров провел переговоры с президентом ЮАР

20 февраля Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече министров иностранных дел G20. Совещание пройдет в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. Сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20.