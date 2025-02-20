Лавров провел переговоры с президентом ЮАР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамапосой в городе Йоханнесбург в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств G20, сообщает ТАСС.
По информации агентства, при встрече стороны обменялись рукопожатиями.
20 февраля Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече министров иностранных дел G20. Совещание пройдет в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. Сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20.
В Йоханнесбурге Лавров также встретился с главой МИД КНР Ван И. Политики обсудили вопросы евразийской безопасности, отношения с США, украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министры высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем.