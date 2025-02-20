Лавров и Ван И обсудили отношения с США и кризис на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили в Йоханнесбурге вопросы евразийской безопасности, отношения с США, украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Министры высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем. Особое внимание они уделили работе по обеспечению реализации договоренностей, достигнутых между главами двух стран, и подготовке предстоящих в 2025 г. контактов на высшем и высоком уровнях.
Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие стран в рамках ООН, других международных организаций и многосторонних форматов. Глава МИД КНР указал, что, продвигая инициативы в пользу урегулирования конфликта на Украине, Пекин считает необходимым устранить его первопричины на основе принципов Устава ООН. Отдельный акцент был сделан на деятельности G20 по выстраиванию равноправного диалога представителей мирового большинства и Запада в финансово-экономической сфере. Кроме того, стороны затронули вопросы, касающиеся Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.
20 февраля Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия во встрече министров иностранных дел G20. Совещание пройдет в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. Сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20.