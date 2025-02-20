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Лавров и Ван И обсудили отношения с США и кризис на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили в Йоханнесбурге вопросы евразийской безопасности, отношения с США, украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Министры высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем. Особое внимание они уделили работе по обеспечению реализации договоренностей, достигнутых между главами двух стран, и подготовке предстоящих в 2025 г. контактов на высшем и высоком уровнях.

Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие стран в рамках ООН, других международных организаций и многосторонних форматов. Глава МИД КНР указал, что, продвигая инициативы в пользу урегулирования конфликта на Украине, Пекин считает необходимым устранить его первопричины на основе принципов Устава ООН. Отдельный акцент был сделан на деятельности G20 по выстраиванию равноправного диалога представителей мирового большинства и Запада в финансово-экономической сфере. Кроме того, стороны затронули вопросы, касающиеся Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.

20 февраля Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия во встрече министров иностранных дел G20. Совещание пройдет в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. Сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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