Лавров и Ван И обсудили отношения с США и кризис на Украине

Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие стран в рамках ООН, других международных организаций и многосторонних форматов. Глава МИД КНР указал, что, продвигая инициативы в пользу урегулирования конфликта на Украине, Пекин считает необходимым устранить его первопричины на основе принципов Устава ООН. Отдельный акцент был сделан на деятельности G20 по выстраиванию равноправного диалога представителей мирового большинства и Запада в финансово-экономической сфере. Кроме того, стороны затронули вопросы, касающиеся Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС.