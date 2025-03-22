Сийярто: Венгрия сохраняет вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г., заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .