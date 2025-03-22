Сийярто: Венгрия сохраняет вето на вступление Украины в ЕС
Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г., заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он написал на своей странице в Facebook
Сийярто обсудил этот вопрос с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, подчеркнув, что Киев не выполняет обещания по восстановлению прав венгров.
Кроме того, Будапешт возражает против ускоренного принятия Украины в ЕС, опасаясь экономических последствий. Премьер-министр Виктор Орбан считает, что это может привести к краху европейской экономики. В Венгрии готовятся к референдуму по этому вопросу, и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем.