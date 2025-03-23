Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron платить Венесуэле в обход санкций
Администрация экс-президента США Джо Байдена тайно разрешила нефтяной компании Chevron выплатить сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на официальный запрет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Дополнение к разрешению на отмену санкций от ноября 2022 г. позволило Chevron оставаться в рамках американского законодательства, выплачивая Венесуэле налоги и нефтяные роялти. Первоначальное разрешение управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США давало Chevron разрешение на проведение ограниченных операций в латиноамериканском государстве.
Администрация президента Дональда Трампа прекратила действие этого соглашения и требует от техасского нефтяного гиганта свернуть венесуэльские операции.
В 2024 г. Chevron подала властям Венесуэлы документы, свидетельствующие о начисленных в стране налогах на сумму около $300 млн, согласно документам, изученным Bloomberg News.
Chevron – единственная крупная американская нефтяная компания, продолжающая работать в Венесуэле после волны национализаций, проведенных в 2000-х гг. Деятельность компании Chevron в Венесуэле была фактически приостановлена из-за санкций во времена первой администрации Трампа. Но все изменилось в 2022 г., когда чиновники Байдена заключили сделку, которая побудила президента страны Николаса Мадуро провести демократические выборы в обмен на разрешение Chevron вернуться к работе.