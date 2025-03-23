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Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron платить Венесуэле в обход санкций

Ведомости

Администрация экс-президента США Джо Байдена тайно разрешила нефтяной компании Chevron выплатить сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на официальный запрет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Дополнение к разрешению на отмену санкций от ноября 2022 г. позволило Chevron оставаться в рамках американского законодательства, выплачивая Венесуэле налоги и нефтяные роялти. Первоначальное разрешение управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США давало Chevron разрешение на проведение ограниченных операций в латиноамериканском государстве.

Администрация президента Дональда Трампа прекратила действие этого соглашения и требует от техасского нефтяного гиганта свернуть венесуэльские операции.

В 2024 г. Chevron подала властям Венесуэлы документы, свидетельствующие о начисленных в стране налогах на сумму около $300 млн, согласно документам, изученным Bloomberg News.

Chevron – единственная крупная американская нефтяная компания, продолжающая работать в Венесуэле после волны национализаций, проведенных в 2000-х гг. Деятельность компании Chevron в Венесуэле была фактически приостановлена из-за санкций во времена первой администрации Трампа. Но все изменилось в 2022 г., когда чиновники Байдена заключили сделку, которая побудила президента страны Николаса Мадуро провести демократические выборы в обмен на разрешение Chevron вернуться к работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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