Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron платить Венесуэле в обход санкций

Chevron – единственная крупная американская нефтяная компания, продолжающая работать в Венесуэле после волны национализаций, проведенных в 2000-х гг. Деятельность компании Chevron в Венесуэле была фактически приостановлена из-за санкций во времена первой администрации Трампа. Но все изменилось в 2022 г., когда чиновники Байдена заключили сделку, которая побудила президента страны Николаса Мадуро провести демократические выборы в обмен на разрешение Chevron вернуться к работе.