Трамп рассказал о «рациональных» разговорах с Путиным

18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день президент США созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский также запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.