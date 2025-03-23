Трамп рассказал о «рациональных» разговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп вел с российским лидером Владимиром Путиным «очень рациональные» дискуссии. Об этом американский президент заявил в интервью порталу OutKick
«У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать», – сказал он.
Российская и украинская стороны, как утверждает Трамп, «теряют 2500 молодых людей в неделю». Он также заявил, что считает себя единственным в мире человеком, который способен положить конец конфликту.
18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день президент США созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский также запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.