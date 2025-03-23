ТАСС: посол России в США Дарчиев на следующей неделе отправится в Вашингтон
Российский посол в США Александр Дарчиев в ближайшие дни отправится в Вашингтон, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник
Дарчиев был назначен послом РФ в США 6 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне 28 февраля. В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что нота была передана во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле. Там российскую сторону представлял как раз Дарчиев. Тогда он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ. Предыдущим послом России в Штатах был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024 г.
Александр Дарчиев занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом с 1992 г. В 2003 г. он был назначен замдиректора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. С 2010 по 2014 г. был главой департамента Северной Америки, а в октябре 2014 г. получил назначение на должность посла РФ в Канаде, где проработал до января 2021 г. После этого Дарчиев вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.