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В уголовном деле Буданова фигурируют атаки на 13 регионов России

Ведомости

В уголовном деле начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова фигурируют атаки беспилотников на 13 российских регионов, включая Москву и Подмосковье. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

21 марта на оперативном совещании Следственного комитета председателю ведомства Александру Бастрыкину доложили, что Буданов был в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую область и другие регионы России. Кроме того, атаки организовывали командующий воздушными вооруженными силами Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в розыск.

МВД России объявило Буданова в розыск по статье УК РФ 14 декабря 2023 г. В апреле того же года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Буданова на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.

Глава военной разведки Украины обвиняется в создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), попытке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205), незаконном приобретении, передаче и др., совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 222) и аналогичных действиях в отношении взрывчатых веществ или устройств (ч. 3 ст. 222.1).

В октябре 2022 г. ФСБ сообщило, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту 8 октября того же года. Тогда на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, четыре человека погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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