В уголовном деле Буданова фигурируют атаки на 13 регионов России
В уголовном деле начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова фигурируют атаки беспилотников на 13 российских регионов, включая Москву и Подмосковье. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
21 марта на оперативном совещании Следственного комитета председателю ведомства Александру Бастрыкину доложили, что Буданов был в числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую область и другие регионы России. Кроме того, атаки организовывали командующий воздушными вооруженными силами Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в розыск.
МВД России объявило Буданова в розыск по статье УК РФ 14 декабря 2023 г. В апреле того же года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Буданова на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.
Глава военной разведки Украины обвиняется в создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), попытке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205), незаконном приобретении, передаче и др., совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 222) и аналогичных действиях в отношении взрывчатых веществ или устройств (ч. 3 ст. 222.1).
В октябре 2022 г. ФСБ сообщило, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту 8 октября того же года. Тогда на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, четыре человека погибли.