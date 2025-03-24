В уголовном деле Буданова фигурируют атаки на 13 регионов России

МВД России объявило Буданова в розыск по статье УК РФ 14 декабря 2023 г. В апреле того же года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Буданова на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.