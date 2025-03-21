СК России счел атаку Украины на Курскую АЭС попыткой ядерного терроризма

В ходе совещания председателю СК Александру Бастрыкину было доложено, что в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие регионы России – начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, а также они объявлены в розыск.