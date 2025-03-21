СК России счел атаку Украины на Курскую АЭС попыткой ядерного терроризма
Следственный комитет (СК) России счел атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС) попыткой ядерного терроризма, говорится в отчете ведомства об оперативном совещании.
Сообщается, что причастные к атаке на АЭС устанавливаются.
В ходе совещания председателю СК Александру Бастрыкину было доложено, что в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие регионы России – начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, а также они объявлены в розыск.
Задокументирована террористическая деятельность жителя московского региона Эльдара Марченко. По данным СК, в 2023 г. он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродрому Курска. Марченко задержан, ему предъявлено обвинение.
Председателю СК также доложили, что продолжается расследование уголовных дел в отношении наемников, которые участвовали в нападении на Курскую область. Среди них есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран. В отношении ряда фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры.
По факту совершения преступлений со стороны ВСУ было возбуждено 736 уголовных дел. 46 украинских военнослужащих осуждены, в отношении 92 лиц уголовные дела рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием. Кроме того, заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России).
20 марта на Курской АЭС и в Курчатове, где она расположена, были приняты дополнительные меры безопасности.