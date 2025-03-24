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Кондратьев снова пойдет на выборы главы Краснодарского края

Путин в ходе встречи с губернатором пожелал ему удачи
Ведомости

Президент России Владимир Путин пожелал удачи Вениамину Кондратьеву на губернаторских выборах Краснодарского края в сентябре. Об этом он заявил в ходе встречи с главой региона, фрагмент которой опубликовали на сайте Кремля.

Кондратьев заявил, что ему важно получить «поддержку и согласие» президента на очередной пятилетний срок главы края. Путин в ответ сказал, что регион «очень большой, он разнообразный, вопросов много, проблем много», но многое было сделано за последние годы и это «очевидная вещь».

«Для того чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться. Вы это делаете, знаю, но особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов», – отметил Путин.

Глава государства считает, что общение с людьми может быть важнее, чем «текучка сегодняшнего дня». Он пожелал удачи Кондратьеву на предстоящих выборах.

Кондратьев возглавляет регион с 2015 г. Он был заместителем губернатора Александра Ткачева. Тогда Кондратьев сменил Ткачева после назначения последнего на пост министра сельского хозяйства (проработал в кабинете министров до мая 2018 г.). С июля 2014 г. Кондратьев работал в Управлении делами президента, в январе 2015 г. занял пост начальника Главного управления федерального имущества ведомства, в марте того же года стал заместителем управляющего делами президента РФ.

13 марта «Ведомости» со ссылкой на четыре близких к администрации президента (АП) источника писали, что Кондратьев остается в списке неопределившихся губернаторов на переизбрание. Политолог Александр Кынев говорил, что вокруг Кондратьева «есть некоторый негатив», но «вряд ли к нему есть особые претензии в Москве». По словам эксперта, Краснодарский край – сложный регион и вряд ли федеральный центр будет менять там губернатора, чтобы рисковать управляемостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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