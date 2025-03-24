Кондратьев снова пойдет на выборы главы Краснодарского края

Кондратьев снова пойдет на выборы главы Краснодарского краяПутин в ходе встречи с губернатором пожелал ему удачи
Президент России Владимир Путин пожелал удачи Вениамину Кондратьеву на губернаторских выборах Краснодарского края в сентябре. Об этом он заявил в ходе встречи с главой региона, фрагмент которой опубликовали на сайте Кремля.
Кондратьев заявил, что ему важно получить «поддержку и согласие» президента на очередной пятилетний срок главы края. Путин в ответ сказал, что регион «очень большой, он разнообразный, вопросов много, проблем много», но многое было сделано за последние годы и это «очевидная вещь».
«Для того чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться. Вы это делаете, знаю, но особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов», – отметил Путин.
Глава государства считает, что общение с людьми может быть важнее, чем «текучка сегодняшнего дня». Он пожелал удачи Кондратьеву на предстоящих выборах.
Кондратьев возглавляет регион с 2015 г. Он был заместителем губернатора Александра Ткачева. Тогда Кондратьев сменил Ткачева после назначения последнего на пост министра сельского хозяйства (проработал в кабинете министров до мая 2018 г.). С июля 2014 г. Кондратьев работал в Управлении делами президента, в январе 2015 г. занял пост начальника Главного управления федерального имущества ведомства, в марте того же года стал заместителем управляющего делами президента РФ.
13 марта «Ведомости» со ссылкой на четыре близких к администрации президента (АП) источника писали, что Кондратьев остается в списке неопределившихся губернаторов на переизбрание. Политолог Александр Кынев говорил, что вокруг Кондратьева «есть некоторый негатив», но «вряд ли к нему есть особые претензии в Москве». По словам эксперта, Краснодарский край – сложный регион и вряд ли федеральный центр будет менять там губернатора, чтобы рисковать управляемостью.