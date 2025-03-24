Кондратьев снова пойдет на выборы главы Краснодарского края

13 марта «Ведомости» со ссылкой на четыре близких к администрации президента (АП) источника писали, что Кондратьев остается в списке неопределившихся губернаторов на переизбрание. Политолог Александр Кынев говорил, что вокруг Кондратьева «есть некоторый негатив», но «вряд ли к нему есть особые претензии в Москве». По словам эксперта, Краснодарский край – сложный регион и вряд ли федеральный центр будет менять там губернатора, чтобы рисковать управляемостью.