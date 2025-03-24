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Путин поздравил президента ОАЭ с Рамаданом

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном поздравил его и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили развитие российско-американского диалога с целью поиска путей урегулирования конфликта на Украине и нормализации двусторонних связей между Россией и США. Аль Нахайян поддержал предпринимаемые Россией и США усилия и приветствовал проходящие 24 марта в Эр-Рияде консультации экспертных групп стран. Лидеры РФ и ОАЭ положительно оценили достигнутый уровень отношений стратегического партнерства стран и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Стороны продолжат поддерживать и плотную координацию в формате ОПЕК+.

Кроме того, Путин выразил признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов пленными между Россий и Украиной.

19 марта Минобороны сообщило, что в Россию вернулись 175 российских военных, Украине переданы 175 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская сторона также передала 22 тяжелораненных украинских пленных. По утверждению военного ведомства, передача пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, является жестом доброй воли. Посредником при обмене пленными выступили ОАЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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