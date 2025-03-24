Путин поздравил президента ОАЭ с Рамаданом

Стороны обсудили развитие российско-американского диалога с целью поиска путей урегулирования конфликта на Украине и нормализации двусторонних связей между Россией и США. Аль Нахайян поддержал предпринимаемые Россией и США усилия и приветствовал проходящие 24 марта в Эр-Рияде консультации экспертных групп стран. Лидеры РФ и ОАЭ положительно оценили достигнутый уровень отношений стратегического партнерства стран и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Стороны продолжат поддерживать и плотную координацию в формате ОПЕК+.