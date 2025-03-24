Путин поздравил президента ОАЭ с Рамаданом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном поздравил его и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Стороны обсудили развитие российско-американского диалога с целью поиска путей урегулирования конфликта на Украине и нормализации двусторонних связей между Россией и США. Аль Нахайян поддержал предпринимаемые Россией и США усилия и приветствовал проходящие 24 марта в Эр-Рияде консультации экспертных групп стран. Лидеры РФ и ОАЭ положительно оценили достигнутый уровень отношений стратегического партнерства стран и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Стороны продолжат поддерживать и плотную координацию в формате ОПЕК+.
Кроме того, Путин выразил признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов пленными между Россий и Украиной.
19 марта Минобороны сообщило, что в Россию вернулись 175 российских военных, Украине переданы 175 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская сторона также передала 22 тяжелораненных украинских пленных. По утверждению военного ведомства, передача пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, является жестом доброй воли. Посредником при обмене пленными выступили ОАЭ.