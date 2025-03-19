Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»Передачу военных анонсировал Путин в ходе разговора с Трампом 18 марта
В Россию вернулись 175 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, Украине переданы 175 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском Минобороны.
«19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.
Минобороны РФ также передало 22 тяжелораненых украинских пленных. По заявлению российского военного ведомства, передача пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, является жестом доброй воли.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медпомощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Далее они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посредником при обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
О том, что 19 марта состоится обмен по формуле «175 на 175», сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. При этом из сообщения Кремля следовало, что в качестве «жеста доброй воли» будут передать 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Прошлый обмен состоялся 30 декабря 2024 г. Тогда в Россию вернулись 150 военнослужащих, Украине были переданы 150 военных. До этого, 17 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.