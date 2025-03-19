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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»

Передачу военных анонсировал Путин в ходе разговора с Трампом 18 марта
Максим Цуланов
ТАСС
ТАСС

В Россию вернулись 175 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, Украине переданы 175 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российском Минобороны.

«19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Минобороны РФ также передало 22 тяжелораненых украинских пленных. По заявлению российского военного ведомства, передача пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, является жестом доброй воли.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медпомощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Далее они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посредником при обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

О том, что 19 марта состоится обмен по формуле «175 на 175», сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. При этом из сообщения Кремля следовало, что в качестве «жеста доброй воли» будут передать 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Прошлый обмен состоялся 30 декабря 2024 г. Тогда в Россию вернулись 150 военнослужащих, Украине были переданы 150 военных. До этого, 17 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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