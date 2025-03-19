Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»

Прошлый обмен состоялся 30 декабря 2024 г. Тогда в Россию вернулись 150 военнослужащих, Украине были переданы 150 военных. До этого, 17 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.