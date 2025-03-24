Захарова осудила выбор картин в кабинете Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила кабинет президента Украины Владимира Зеленского с «психбольницей», учитывая то, какие картины в нем размещены. Об этом она заявила в разговоре с ТАСС.
24 марта американский журнал Time опубликовал интервью с Зеленским, где были представлены фотографии украинского лидера на фоне картин, которые висят в его кабинете. На одной из картин изображен горящий Кремль, а на другой – украинские войска, сражающиеся на российской территории.
24 марта Минобороны РФ сообщило, что, несмотря на договоренность, достигнутую в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, Киев продолжает наносить удары по энергетической структуре России с применением беспилотников и реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS.