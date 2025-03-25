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Песков: международная реакция на убийства российских журналистов недостаточна

Ведомости

Кремль считает «весьма и весьма недостаточной» реакцию международного сообщества на нападения и попытки убийств российских журналистов в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о том, будет ли Москва обращать внимание международного сообщества «на фактическую охоту на российских журналистов». Песков ответил, что российская сторона «делает это постоянно».

«Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на факты устрашения, нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. И, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, «многие просто отказываются от реакции», что непростительно с точки зрения Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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