Песков: международная реакция на убийства российских журналистов недостаточна
Кремль считает «весьма и весьма недостаточной» реакцию международного сообщества на нападения и попытки убийств российских журналистов в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о том, будет ли Москва обращать внимание международного сообщества «на фактическую охоту на российских журналистов». Песков ответил, что российская сторона «делает это постоянно».
«Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на факты устрашения, нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. И, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества», – сказал Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, «многие просто отказываются от реакции», что непростительно с точки зрения Кремля.