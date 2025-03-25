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Лавров назвал отказ США от общения с Москвой «колоссальной» ошибкой Байдена

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ администрации экс-президента США Джо Байдена от диалога с Москвой и поддержку членства Украины в НАТО «колоссальной ошибкой». Об этом он заявил в интервью «Первому каналу», комментируя прошедшие 24 марта в Эр-Рияде переговоры между российской и американской делегациями.

По словам Лаврова, Байден не стал прислушиваться к России и настаивал на вступлении Украины в Североатлантический альянс, что, по мнению Москвы, представляет угрозу для ее безопасности. Глава МИДа напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отказ Украины от членства в НАТО является одним из условий для прекращения конфликта наряду с выводом ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Переговоры в Эр-Рияде 24 марта длились около 12 часов, в ходе них обсуждались вопросы безопасности судоходства и возможное расширение режима прекращения огня в акватории Черного моря. По мнению американской стороны, это могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Лавров также отметил, что курс президента США на прекращение боевых действий противоречит позиции европейских стран. Он указал, что Лондон, Париж, а также страны Балтии и ряд других государств продолжают оказывать военную помощь Украине и даже рассматривают возможность размещения миротворческих миссий.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 г. Страны альянса заявляли, что путь Киева к евроатлантической интеграции является необратимым, но полноценное членство в блоке невозможно, пока в стране продолжается вооруженный конфликт. По словам президента Украины Владимира Зеленского, против присоединения страны к НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США, а для вступления необходимо согласие всех членов альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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