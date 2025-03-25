Лавров назвал отказ США от общения с Москвой «колоссальной» ошибкой Байдена

По словам Лаврова, Байден не стал прислушиваться к России и настаивал на вступлении Украины в Североатлантический альянс, что, по мнению Москвы, представляет угрозу для ее безопасности. Глава МИДа напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отказ Украины от членства в НАТО является одним из условий для прекращения конфликта наряду с выводом ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.