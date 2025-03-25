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В американской разведке заявили о выгодном положении России на фронте

Ведомости

Россия заняла выгодное положение на фронте в ходе конфликта на Украине и движется к достижению выгодных для себя условий урегулирования путем давления на Киев и его западных союзников, пишут «РИА Новости» со ссылкой на американскую разведку.

Отмечается, что конфликт на Украине позволил России научиться противодействию западному оружию, что «представляет вызов для будущего оборонного планирования США». Разведка США заявляет, что российская армия улучшила военные возможности и обладает способностями для дальнего точного удара, особенно в контексте подлодок и бомбардировщиков.

В документе доклада американской разведки говорится о том, что Россия сможет преодолеть существенные экономические проблемы путем импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в военно-промышленный комплекс. «Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США», – подытоживает разведка США.

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.

В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Белый дом отметил, что Вашингтон и Киев также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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