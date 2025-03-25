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Дмитриев оценил перспективу возобновления черноморской зерновой инициативы

Ведомости

Возобновление черноморской зерновой инициативы может стать не только гуманитарным достижением, но и стратегическим успехом как для России, так и для США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру и содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», – подчеркнул он.

По его словам, при администрации экс-президента США Джо Байдена условия сделки, согласованные с ООН, не выполнялись, что привело к ее срыву в 2023 г. Но администрация Дональда Трампа, по оценке РФПИ, демонстрирует готовность к конструктивному сотрудничеству с Москвой в вопросах глобальной продовольственной безопасности.

«Это будет не только гуманитарный вклад, но и подтверждение того, что продовольствие не должно становиться объектом ограничений», – отметил глава фонда.

Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 г. по июль 2023 г. и позволяла Украине и России осуществлять экспорт зерна и удобрений при посредничестве ООН и Турции. Новые договоренности, по мнению РФПИ, могут открыть дополнительные возможности для аграрного сектора России и укрепить ее позиции на глобальном продовольственном рынке.

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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