Дмитриев оценил перспективу возобновления черноморской зерновой инициативы
Возобновление черноморской зерновой инициативы может стать не только гуманитарным достижением, но и стратегическим успехом как для России, так и для США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
«Совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру и содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», – подчеркнул он.
По его словам, при администрации экс-президента США Джо Байдена условия сделки, согласованные с ООН, не выполнялись, что привело к ее срыву в 2023 г. Но администрация Дональда Трампа, по оценке РФПИ, демонстрирует готовность к конструктивному сотрудничеству с Москвой в вопросах глобальной продовольственной безопасности.
«Это будет не только гуманитарный вклад, но и подтверждение того, что продовольствие не должно становиться объектом ограничений», – отметил глава фонда.
Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 г. по июль 2023 г. и позволяла Украине и России осуществлять экспорт зерна и удобрений при посредничестве ООН и Турции. Новые договоренности, по мнению РФПИ, могут открыть дополнительные возможности для аграрного сектора России и укрепить ее позиции на глобальном продовольственном рынке.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.