Дмитриев оценил перспективу возобновления черноморской зерновой инициативы

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.