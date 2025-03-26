Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над субъектами РФ, сообщает Минобороны России.
Пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще по два – в небе над Курской областью и акваторией Черного моря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении женщины при атаке беспилотника на поселок Политотдельский Белгородского района. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочные ранение головы, скорая отвезла ее в областную клиническую больницу.
В ночь на 24 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, по 12 из них были нейтрализованы в небе над Брянской и Ростовской областями. Еще два сбили над Крымом и по одному – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.