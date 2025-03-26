Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над регионами России

В ночь на 24 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, по 12 из них были нейтрализованы в небе над Брянской и Ростовской областями. Еще два сбили над Крымом и по одному – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.