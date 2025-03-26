Сийярто может приехать в Россию 26 марта

24 марта Сийярто сообщал, что на этой неделе планирует встретиться с членами правительства РФ в Москве, в частности, обсудить ход переговоров России и США по Украине. «На этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это [переговоры по Украине] будет происходить в ближайшие дни», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).