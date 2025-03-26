Сийярто может приехать в Россию 26 марта
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен прибыть в Россию 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Венгерский министр, как ожидается, будет в Москве», – ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
24 марта Сийярто сообщал, что на этой неделе планирует встретиться с членами правительства РФ в Москве, в частности, обсудить ход переговоров России и США по Украине. «На этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это [переговоры по Украине] будет происходить в ближайшие дни», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
22 марта Сийярто отмечал, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г. Будапешт также возражает против ускоренного принятия Украины в ЕС из-за опасения экономических последствий.