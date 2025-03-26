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Сийярто может приехать в Россию 26 марта

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен прибыть в Россию 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Венгерский министр, как ожидается, будет в Москве», – ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

24 марта Сийярто сообщал, что на этой неделе планирует встретиться с членами правительства РФ в Москве, в частности, обсудить ход переговоров России и США по Украине. «На этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это [переговоры по Украине] будет происходить в ближайшие дни», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

22 марта Сийярто отмечал, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г. Будапешт также возражает против ускоренного принятия Украины в ЕС из-за опасения экономических последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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