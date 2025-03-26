Генпрокуратура передала Минобороны более 600 конфискованных машин в 2024 году
В 2024 г. более 600 конфискованных судами автомобилей были переданы Минобороны России в том числе для нужд спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по результатам совещания по вопросам обеспечения участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
В кассационной инстанции по представлениям прокуроров в прошлом году были отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации. В 293 случаях говорилось о неприменении конфискации транспорта, еще в 115 случаях речь шла о неприменении конфискации эквивалента взяток. Благодаря мерам, принятым ведомством, на треть активизировалось применение судами конфискации имущества коррупционеров и более чем в два раза увеличилось количество решений по конфискации транспорта у лиц, которые повторно управляли им в состоянии опьянения.
Генпрокуратура также принимала меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба по уголовным делам, по которым прокуроры и потерпевшие не заявляли исковые требования. В 2024 г. по инициативе центрального аппарата прокурорами субъектов в суд было направлено 56 исковых заявлений по 31 уголовному делу.
В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны России и гуманитарные цели МЧС. Действие документа распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть из них подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.