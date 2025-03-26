Генпрокуратура передала Минобороны более 600 конфискованных машин в 2024 году

В кассационной инстанции по представлениям прокуроров в прошлом году были отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации. В 293 случаях говорилось о неприменении конфискации транспорта, еще в 115 случаях речь шла о неприменении конфискации эквивалента взяток. Благодаря мерам, принятым ведомством, на треть активизировалось применение судами конфискации имущества коррупционеров и более чем в два раза увеличилось количество решений по конфискации транспорта у лиц, которые повторно управляли им в состоянии опьянения.