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Генпрокуратура передала Минобороны более 600 конфискованных машин в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. более 600 конфискованных судами автомобилей были переданы Минобороны России в том числе для нужд спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по результатам совещания по вопросам обеспечения участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

В кассационной инстанции по представлениям прокуроров в прошлом году были отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации. В 293 случаях говорилось о неприменении конфискации транспорта, еще в 115 случаях речь шла о неприменении конфискации эквивалента взяток. Благодаря мерам, принятым ведомством, на треть активизировалось применение судами конфискации имущества коррупционеров и более чем в два раза увеличилось количество решений по конфискации транспорта у лиц, которые повторно управляли им в состоянии опьянения.

Генпрокуратура также принимала меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба по уголовным делам, по которым прокуроры и потерпевшие не заявляли исковые требования. В 2024 г. по инициативе центрального аппарата прокурорами субъектов в суд было направлено 56 исковых заявлений по 31 уголовному делу.

В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны России и гуманитарные цели МЧС. Действие документа распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть из них подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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