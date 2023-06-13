В России разрешили передавать конфискат на нужды МЧС и Минобороны
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступил в силу сегодня, 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.
Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце января правительством России. Документ был одобрен Госдумой в окончательном чтении 30 мая, Советом Федерации – 7 июня.
Законопроект вносит изменения в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. Теперь конфискованные товары легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях подлежат уничтожению за исключением тех случаев, когда безвозмездная передача предусмотрена законом, либо же такие товары передаются на нужды Минобороны и на гуманитарные цели в МЧС. Порядок и случаи такой передачи устанавливает правительство.