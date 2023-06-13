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В России разрешили передавать конфискат на нужды МЧС и Минобороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Закон вступил в силу сегодня, 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям. 

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце января правительством России. Документ был одобрен Госдумой в окончательном чтении 30 мая, Советом Федерации – 7 июня. 

Законопроект вносит изменения в ч. 4 ст. 32.4 КоАП. Теперь конфискованные товары легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях подлежат уничтожению за исключением тех случаев, когда безвозмездная передача предусмотрена законом, либо же такие товары передаются на нужды Минобороны и на гуманитарные цели в МЧС. Порядок и случаи такой передачи устанавливает правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных