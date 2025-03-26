ВС РФ поразили аэродромы и цеха производства беспилотников на Украине

По данным оборонного ведомства, в ночь на 26 марта дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над российскими субъектами. Пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще по два БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью и акваторией Черного моря.