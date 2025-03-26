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ВС РФ поразили аэродромы и цеха производства беспилотников на Украине

Ведомости

Российские военные за сутки поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятия по ремонту военной техники, цеха производства и пункты управления беспилотников, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 143 районах. Об этом сообщило Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 58 БПЛА самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 26 марта дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над российскими субъектами. Пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще по два БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью и акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотника на поселок Политотдельский Белгородского района была ранена женщина. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, скорая доставила ее в областную клиническую больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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