ВС РФ поразили аэродромы и цеха производства беспилотников на Украине
Российские военные за сутки поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятия по ремонту военной техники, цеха производства и пункты управления беспилотников, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 143 районах. Об этом сообщило Минобороны России.
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 58 БПЛА самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 26 марта дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над российскими субъектами. Пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще по два БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью и акваторией Черного моря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотника на поселок Политотдельский Белгородского района была ранена женщина. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, скорая доставила ее в областную клиническую больницу.