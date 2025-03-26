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Маск обвинил Financial Times в финансовой неграмотности

Ведомости

Сотрудники американской газеты Financial Times не разбираются в финансах. Такое мнение выразил глава департамента повышения эффективности правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Таким образом Маск ответил на публикацию FT с извинениями после публикации недостоверной информации о компании Tesla, основателем которой является предприниматель. 

В материале газеты, о котором идет речь, FT поставила под сомнение прозрачность финансовых операций компании из-за несоответствия между инвестициями и активами. Позже в газете уточнили, что выводы были сделаны на основе некорректной интерпретации отчетности.

21 марта Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, предоставляющим газете The New York Times (NYT) заведомо ложную информацию. Он также добавил, что материалы NYT являются «чистейшей пропагандой», и прикрепил скриншот поста президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, где последний обвиняет газету в публикации фейковых новостей.

20 марта NYT писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Как утверждается, Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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