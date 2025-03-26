Маск обвинил Financial Times в финансовой неграмотности
Сотрудники американской газеты Financial Times не разбираются в финансах. Такое мнение выразил глава департамента повышения эффективности правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
Таким образом Маск ответил на публикацию FT с извинениями после публикации недостоверной информации о компании Tesla, основателем которой является предприниматель.
В материале газеты, о котором идет речь, FT поставила под сомнение прозрачность финансовых операций компании из-за несоответствия между инвестициями и активами. Позже в газете уточнили, что выводы были сделаны на основе некорректной интерпретации отчетности.
21 марта Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, предоставляющим газете The New York Times (NYT) заведомо ложную информацию. Он также добавил, что материалы NYT являются «чистейшей пропагандой», и прикрепил скриншот поста президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, где последний обвиняет газету в публикации фейковых новостей.
20 марта NYT писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Как утверждается, Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE.