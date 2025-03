Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона

6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Предприниматель также заявлял, что NYT является финансируемым государством СМИ. «Руководство казначейства подтвердило, что их контракты с NYT были расторгнуты сегодня», – сообщил департамент.