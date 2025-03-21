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Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона

Ведомости

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, предоставляющим газете The New York Times (NYT) заведомо ложную информацию. Об этом он написал в социальной сети X.

«Они будут найдены», – заявил Маск.

Он также добавил, что материалы NYT являются «чистейшей пропагандой», и прикрепил скриншот поста президента США Дональда Трамп в социальной сети Truth Social, где последний обвиняет газету в публикации фейковых новостей. Трамп назвал позором публикацию NYT ложной информации.

20 марта газета писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Как утверждается, Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE.

6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Предприниматель также заявлял, что NYT является финансируемым государством СМИ. «Руководство казначейства подтвердило, что их контракты с NYT были расторгнуты сегодня», – сообщил департамент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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