Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, предоставляющим газете The New York Times (NYT) заведомо ложную информацию. Об этом он написал в социальной сети X.
«Они будут найдены», – заявил Маск.
Он также добавил, что материалы NYT являются «чистейшей пропагандой», и прикрепил скриншот поста президента США Дональда Трамп в социальной сети Truth Social, где последний обвиняет газету в публикации фейковых новостей. Трамп назвал позором публикацию NYT ложной информации.
20 марта газета писала, что Пентагон якобы намерен предоставить Маску планы США на случай войны с Китаем. Как утверждается, Пентагон проведет брифинг, который может быть посвящен Китаю, с участием главы DOGE.
6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Предприниматель также заявлял, что NYT является финансируемым государством СМИ. «Руководство казначейства подтвердило, что их контракты с NYT были расторгнуты сегодня», – сообщил департамент.